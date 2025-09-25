Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2121/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Theo đó, Bộ Tài chính là cơ quan thường trực của Hội đồng. Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng; Thứ trưởng Bộ Tài chính là Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Xây dựng, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Nội vụ, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-nha-nuoc-tham-dinh-bao-cao-de-xuat-chu-truong-dau-tu-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-hien-dai-hoa-nang-cao-chat-luong-giao-duc-va-dao-tao-giai-doan-2026-2035.jpg
Chính phủ đã quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035. Ảnh minh họa: M.T

Hội đồng thẩm định nhà nước có những nhiệm vụ và quyền hạn gồm: tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình, trình Chính phủ xem xét, quyết định; yêu cầu cơ quan được giao chuẩn bị Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình cung cấp các tài liệu, thông tin có liên quan đến Chương trình để phục vụ công tác thẩm định.

Ngoài ra, khi cần thiết, yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ để đáp ứng các yêu cầu thẩm định; xem xét, quyết định kế hoạch thẩm định và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình.

Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng; được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ Tài chính để phục vụ cho hoạt động.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khảo sát địa điểm được quy hoạch xây dựng một số dự án của xã An Lão.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn là nền tảng đưa địa phương phát triển

Thời sự

(GLO)- Phát biểu tại buổi làm việc với 4 xã: An Hòa, An Lão, An Vinh và An Toàn vào ngày 21-9, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đặt ra yêu cầu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp với tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Di tích Gò Lăng tưởng nhớ công lao to lớn của thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt. Ảnh: N.H

Lãnh đạo tỉnh dâng hương, khấn cáo tại Đài Kính thiên và Đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt

Thời sự

(GLO)- Nhân kỷ niệm 233 năm Ngày mất Hoàng đế Quang Trung (1792-2025), chiều 19-9 (nhằm ngày 28-7 Âm lịch), Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dâng hương, khấn cáo tại Đài Kính thiên (xã Bình Phú) và Đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt (xã Bình An).

Các đại biểu nhấn nút ra mắt mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai”. Ảnh: Đ.T

Ra mắt mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai”

Thời sự

(GLO)- Chiều 19-9, tại Trung tâm hội nghị Dankbaar Resort Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị gặp mặt, kết nối KOL, quản trị viên trên không gian mạng; đồng thời, thành lập “Liên minh Niềm tin số” và triển khai mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai”.

null