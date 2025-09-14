Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Gia Lai: Gần 3.200 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Gia Lai, năm 2025, tỉnh Gia Lai được phân bổ tổng cộng gần 3.200 tỷ đồng để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, gồm cả vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Trong đó, vốn Trung ương chiếm phần lớn với hơn 2.660 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh.

Nguồn vốn được phân bổ để thực hiện 3 chương trình trọng điểm của chương trình mục tiêu quốc gia, như: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được bố trí nhiều nhất, tiếp đến là chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Tính đến hết tháng 8-2025, tỷ lệ giải ngân chung toàn tỉnh đạt khoảng 30% so với kế hoạch vốn được giao. Riêng Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật với tỷ lệ giải ngân trên 53%, trong khi Chương trình giảm nghèo bền vững mới đạt khoảng 14%, thấp nhất trong 3 chương trình. Chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt mức giải ngân hơn 24%.

Ông Phan Thanh Tùng-Phó Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Gia Lai cho biết, tiến độ giải ngân là yếu tố then chốt để bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và thực hiện mục tiêu các chương trình đề ra. Vì vậy, các địa phương trong tỉnh đang được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án, nhất là ở các lĩnh vực còn chậm.

a1.jpg
Diện mạo nông thôn mới ở xã Hoài Mỹ trước đây (nay là phường Hoài Nhơn Đông). Ảnh: Trọng Lợi

Qua tìm hiểu, sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, toàn tỉnh Gia Lai có 110 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới. Trong số này, có 47 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 42,7%. Tuy nhiên, chỉ có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tương ứng 6,4% trong tổng số xã đã đạt chuẩn.

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 5485 và chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tại Công văn số 2213, các xã cần khẩn trương rà soát, đánh giá lại hiện trạng nông thôn mới theo các quy định hiện hành. Đồng thời, các địa phương cần hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hoặc nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 131/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có xã nào nộp hồ sơ đề xuất công nhận lại theo quy định mới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Xuất khẩu Gia Lai tăng tốc về đích

Gia Lai: Xuất khẩu 8 tháng 2025 vượt 2,18 tỷ USD, nhiều ngành hàng bứt phá

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- 8 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Gia Lai đã vượt 2,18 tỷ USD. Kết quả này cho thấy sự phục hồi rõ nét sau giai đoạn sụt giảm đơn hàng, vướng rào cản kỹ thuật, đồng thời phản ánh sức bật mới của nhiều ngành hàng chủ lực như cà phê, chanh dây, gỗ, dệt may, thủy sản…

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sáng 8-9, ông Nguyễn Dũng-Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam cho biết, Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai nhằm chuyển giao kỹ thuật công nghệ nông nghiệp, tăng năng suất các loại cây trồng.

Thêm cơ hội phát triển rừng gỗ lớn

Thêm cơ hội phát triển rừng gỗ lớn

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Dự án nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Việt Nam (SFM) do Chính phủ Đức viện trợ thông qua Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022 - 2025 đã mang lại kết quả thiết thực. Dự án mở ra cơ hội phát triển rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh.

Phù Mỹ Đông tăng cường giám sát tàu cá vi phạm

Phù Mỹ Đông tăng cường giám sát tàu cá vi phạm

Net Zero

(GLO)- Dù còn nhiều khó khăn trong quản lý tàu cá chưa đủ điều kiện khai thác, xã Phù Mỹ Đông (tỉnh Gia Lai) vẫn kiên trì vận động, giám sát và phối hợp lực lượng chức năng để đưa hoạt động khai thác thủy sản vào nền nếp, đúng quy định pháp luật.

Sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường: Hiệu quả "kép"

Sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường: Hiệu quả "kép"

Kinh tế

(GLO)- Cùng với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều nông dân ở Gia Lai còn chủ động sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ. Từ đó, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mang lại thu nhập ổn định và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương.

Ðak Ðoa đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản

Ðak Ðoa đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều nông dân ở xã Ðak Ðoa (tỉnh Gia Lai) đã tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác để cùng nhau sản xuất và tiêu thụ nông sản. Cách làm này không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng mà còn mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu, hướng tới nền nông nghiệp bền vững.

Sức sống mới ở vựa lúa vùng đệm Ia Lâu

Sức sống mới ở vựa lúa vùng đệm Ia Lâu

Kinh tế

(GLO)- Cánh đồng lúa nước xã Ia Lâu (tỉnh Gia Lai) được xem là vựa lúa chủ lực ở vùng đệm biên giới. Người dân không chỉ thay đổi tập quán canh tác mà còn áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa nhiều giống lúa mới năng suất cao vào sản xuất nhằm xây dựng thương hiệu “Gạo Ia Lâu” phát triển bền vững.

null