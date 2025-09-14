Gia Lai: Gần 3.200 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Theo Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Gia Lai, năm 2025, tỉnh Gia Lai được phân bổ tổng cộng gần 3.200 tỷ đồng để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, gồm cả vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Trong đó, vốn Trung ương chiếm phần lớn với hơn 2.660 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh.

Nguồn vốn được phân bổ để thực hiện 3 chương trình trọng điểm của chương trình mục tiêu quốc gia, như: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được bố trí nhiều nhất, tiếp đến là chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Tính đến hết tháng 8-2025, tỷ lệ giải ngân chung toàn tỉnh đạt khoảng 30% so với kế hoạch vốn được giao. Riêng Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật với tỷ lệ giải ngân trên 53%, trong khi Chương trình giảm nghèo bền vững mới đạt khoảng 14%, thấp nhất trong 3 chương trình. Chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt mức giải ngân hơn 24%.

Ông Phan Thanh Tùng-Phó Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Gia Lai cho biết, tiến độ giải ngân là yếu tố then chốt để bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và thực hiện mục tiêu các chương trình đề ra. Vì vậy, các địa phương trong tỉnh đang được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án, nhất là ở các lĩnh vực còn chậm.

Diện mạo nông thôn mới ở xã Hoài Mỹ trước đây (nay là phường Hoài Nhơn Đông). Ảnh: Trọng Lợi

Qua tìm hiểu, sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, toàn tỉnh Gia Lai có 110 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới. Trong số này, có 47 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 42,7%. Tuy nhiên, chỉ có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tương ứng 6,4% trong tổng số xã đã đạt chuẩn.

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 5485 và chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tại Công văn số 2213, các xã cần khẩn trương rà soát, đánh giá lại hiện trạng nông thôn mới theo các quy định hiện hành. Đồng thời, các địa phương cần hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hoặc nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 131/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có xã nào nộp hồ sơ đề xuất công nhận lại theo quy định mới.