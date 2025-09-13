Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai tại 5 xã phía Đông Gia Lai

(GLO)- Tiếp tục chương trình kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai năm 2025, ngày 13-9, đồng chí Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã đến kiểm tra tại 5 xã: Ân Tường, Vạn Đức, Ân Hảo, Hoài Ân và Kim Sơn.

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp và đoàn công tác đã khảo sát một số địa điểm trọng yếu như: vùng sạt lở đê sông Kim Sơn (thôn Hà Đông, xã Ân Tường) và hồ chứa nước Hóc Kỳ và điểm sơ tán tập trung tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoài Ân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (bìa phải) kiểm tra đê sông Kim Sơn (thôn Hà Đông, xã Ân Tường). Ảnh: Xuân Định

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự chủ động của các địa phương, đồng thời đề nghị các xã đặc biệt lưu ý đến những tuyến đê kè xung yếu, khu vực nguy cơ bị cô lập, sạt lở-những vị trí có thể gây thiệt hại nghiêm trọng trong mùa mưa lũ.

Các địa phương kiến nghị tỉnh hỗ trợ trang-thiết bị cứu hộ-cứu nạn, phương tiện cơ động đường thủy, đầu tư nâng cấp hồ chứa, kè bờ sông và hệ thống cảnh báo lũ; đồng thời tăng cường tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Đoàn công tác làm việc tại xã Hoài Ân. Ảnh: Xuân Định

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cho các xã. Trong đó, trọng tâm là chủ động bố trí ngân sách địa phương (bao gồm cả dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác) để triển khai công tác phòng-chống, khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai theo quy định. Rà soát, cập nhật số liệu trên Hệ thống phần mềm trực tuyến Quản lý thiên tai tỉnh, đảm bảo sát, đúng với tình hình thực tế; vận hành, kích hoạt và điều hành có hiệu quả các chức năng của Hệ thống phần mềm trực tuyến Quản lý thiên tai tỉnh Gia Lai khi có tình huống thiên tai. Thường xuyên rà soát, kiểm tra công tác dự trữ vật tư, phương tiện, hàng hóa thiết yếu phòng-chống thiên tai.

Đồng thời, hoàn thiện phương án ứng phó đối với từng loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn, nhất là phương án ứng phó bão, lũ lụt, sạt lở đất, lũ quét; xác định các khu vực trọng điểm xung yếu để chủ động xây dựng kịch bản bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống xảy ra. Thường xuyên cập nhật tiến độ triển khai công tác phòng-chống thiên tai của địa phương; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh xem xét, giải quyết.