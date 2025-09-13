Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai tại 5 xã phía Đông Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
XUÂN ĐỊNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tiếp tục chương trình kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai năm 2025, ngày 13-9, đồng chí Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã đến kiểm tra tại 5 xã: Ân Tường, Vạn Đức, Ân Hảo, Hoài Ân và Kim Sơn.

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp và đoàn công tác đã khảo sát một số địa điểm trọng yếu như: vùng sạt lở đê sông Kim Sơn (thôn Hà Đông, xã Ân Tường) và hồ chứa nước Hóc Kỳ và điểm sơ tán tập trung tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoài Ân.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-gia-lai.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (bìa phải) kiểm tra đê sông Kim Sơn (thôn Hà Đông, xã Ân Tường). Ảnh: Xuân Định

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự chủ động của các địa phương, đồng thời đề nghị các xã đặc biệt lưu ý đến những tuyến đê kè xung yếu, khu vực nguy cơ bị cô lập, sạt lở-những vị trí có thể gây thiệt hại nghiêm trọng trong mùa mưa lũ.

Các địa phương kiến nghị tỉnh hỗ trợ trang-thiết bị cứu hộ-cứu nạn, phương tiện cơ động đường thủy, đầu tư nâng cấp hồ chứa, kè bờ sông và hệ thống cảnh báo lũ; đồng thời tăng cường tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

anh-2-pho-chu-tich-ubnd-tinh-duong-mah-tiep-ket-luan-buoi-lam-viec.jpg
Đoàn công tác làm việc tại xã Hoài Ân. Ảnh: Xuân Định

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cho các xã. Trong đó, trọng tâm là chủ động bố trí ngân sách địa phương (bao gồm cả dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác) để triển khai công tác phòng-chống, khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai theo quy định. Rà soát, cập nhật số liệu trên Hệ thống phần mềm trực tuyến Quản lý thiên tai tỉnh, đảm bảo sát, đúng với tình hình thực tế; vận hành, kích hoạt và điều hành có hiệu quả các chức năng của Hệ thống phần mềm trực tuyến Quản lý thiên tai tỉnh Gia Lai khi có tình huống thiên tai. Thường xuyên rà soát, kiểm tra công tác dự trữ vật tư, phương tiện, hàng hóa thiết yếu phòng-chống thiên tai.

Đồng thời, hoàn thiện phương án ứng phó đối với từng loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn, nhất là phương án ứng phó bão, lũ lụt, sạt lở đất, lũ quét; xác định các khu vực trọng điểm xung yếu để chủ động xây dựng kịch bản bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống xảy ra. Thường xuyên cập nhật tiến độ triển khai công tác phòng-chống thiên tai của địa phương; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh xem xét, giải quyết.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (giữa, hàng đầu) kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai năm 2025 tại Tuy Phước Đông. Ảnh: Xuân Định

Tập trung rà soát kỹ lưỡng các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở

(GLO)- Sáng 12-9, tại buổi kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp-Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đề nghị các địa phương rà soát kỹ lưỡng các điểm xung yếu, khu dân cư ven sông suối, sườn núi có nguy cơ sạt lở để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chỉ đạo Diễn tập SAREX 2025 làm việc với tỉnh Gia Lai.

Ban Chỉ đạo SAREX 2025 làm việc với tỉnh Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Chiều 11-9, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn-Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không năm (SAREX) 2025 đã có buổi làm việc trực tuyến với tỉnh Gia Lai để thảo luận, thống nhất một số nội dung triển khai cuộc diễn tập tại khu vực tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh cuộc họp.

Tháo gỡ vướng mắc liên quan đến Hồ chứa nước Ia Mơr và đất chuyển đổi trồng cao su kém hiệu quả

Thời sự

(GLO)- Ngày 10-9, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy-chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan về tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến Hồ chứa nước Ia Mơr và việc chuyển đổi diện tích đất rừng kém hiệu quả trên địa bàn xã Ia Mơ, Ia Púch.

Tỉnh Gia Lai tham gia biểu diễn trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025

Tỉnh Gia Lai tham gia biểu diễn trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025

Thời sự

(GLO)- Sáng 9-9, tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 ở TP. Osaka (Nhật Bản), Ngày Quốc gia Việt Nam đã khai mạc với nhiều hoạt động đặc sắc. Trong đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt do đoàn nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn có sự góp mặt của nhiều diễn viên, nghệ nhân đến từ tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt tại TP. Sakai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt tại TP. Sakai

Thời sự trong nước

(GLO)- Ngày 8-9, nhân chuyến công tác tham dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 Osaka (Kansai, Nhật Bản), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt tại TP. Sakai Kato Hirosuke.

Zelensky từ chối đến Moscow, mời Putin đến Kiev: Biểu tượng đối thoại hay thông điệp cứng rắn?

Zelensky từ chối đến Moscow, mời Putin đến Kiev: Biểu tượng đối thoại hay thông điệp cứng rắn?

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin úp mở khả năng gặp lãnh đạo Ukraine, ông Volodymyr Zelensky khẳng định sẽ không đến Moscow, thậm chí còn mời ngược ông Putin tới Kiev. Lời mời khó xảy ra này gửi thông điệp chính trị mạnh mẽ, phản ánh cả tính toán chiến lược và những trở ngại trong đàm phán.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Thời sự trong nước

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng quan khách quốc tế đã tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhơn Châu cần chú trọng phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống người dân

Nhơn Châu cần chú trọng phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống người dân

Thời sự

(GLO)- Trưa 5-9, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Nhơn Châu, Đồn Biên phòng Nhơn Châu và Đại đội Hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. 

Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn) chuẩn bị chu đáo cho chương trình khai giảng ngày mai (5-9). Ảnh: Trần Dung

Tường thuật trực tiếp: Học sinh Gia Lai rộn ràng, nô nức khai giảng năm học mới

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng nay (5-9), hơn 760.000 học sinh Gia Lai hòa cùng không khí rộn ràng trong lễ khai giảng đặc biệt thống nhất toàn quốc gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Giáo dục. Năm học có ý nghĩa bản lề, mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần “Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển”.

null