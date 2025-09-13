Tập trung rà soát kỹ lưỡng các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở

(GLO)- Sáng 12-9, tại buổi kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp-Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đề nghị các địa phương rà soát kỹ lưỡng các điểm xung yếu, khu dân cư ven sông suối, sườn núi có nguy cơ sạt lở để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Đoàn đã đến kiểm tra tại 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo phương án ứng phó với mưa bão, lũ lụt; trực tiếp kiểm tra hệ thống đê điều, kênh mương và các công trình trọng yếu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai tại xã Tuy Phước Tây. Ảnh Xuân Định

Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương đã chủ động kiện toàn Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai, thành lập đội xung kích cơ sở, xây dựng phương án “4 tại chỗ”, chuẩn bị lực lượng ứng trực, vật tư và phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Một số xã đã huy động nguồn lực gia cố đê kè, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy nhằm giảm thiểu thiệt hại khi mưa bão xảy ra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nhấn mạnh: Công tác phòng-chống thiên tai ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai phải luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với những diễn biến bất thường, cực đoan của thời tiết. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã tập trung rà soát kỹ lưỡng các điểm xung yếu, khu dân cư ven sông suối, sườn núi có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án di dời, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong cao điểm mưa bão; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dự báo, cảnh báo sớm, bảo đảm thông tin đến tận thôn, xóm để người dân kịp thời ứng phó.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (giữa, hàng đầu) kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai năm 2025 tại Tuy Phước Đông. Ảnh: Xuân Định

Hiện tại, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai chuẩn bị bước vào mùa mưa bão. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu khẩn trương rà soát, xây dựng phương án bảo vệ công trình đang thi công, bố trí lực lượng và phương tiện dự phòng tại công trường để xử lý sự cố kịp thời. Đối với các tuyến đê xung yếu, cần đặc biệt quan tâm việc bảo đảm an toàn tuyệt đối, rà soát hiện trạng, bổ sung kịch bản ứng phó sát thực tế, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong mọi tình huống, kiên quyết không để xảy ra bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.