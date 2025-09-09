Thành lập 4 tổ kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai tại các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã thành lập 4 tổ kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai năm 2025 tại các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh.

Các tổ kiểm tra có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc công tác chuẩn bị phòng-chống thiên tai tại các địa phương, đặc biệt là việc xây dựng và triển khai phương án ứng phó thiên tai năm 2025. Trong đó, chú trọng các nội dung quan trọng: phương án sơ tán dân khi xảy ra bão, ngập lụt, sạt lở đất; kế hoạch đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới; kiểm tra, cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin về số hộ dân, lực lượng tham gia, phương tiện, vật tư, lương thực, thực phẩm và các điểm sơ tán.

Xã miền núi Vĩnh Sơn có địa hình đồi núi hiểm trở, thường bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ, gây ra sạt lở đất đá. Ảnh: Trọng Lợi

Các tổ cũng sẽ kiểm tra việc sử dụng Hệ thống Phòng-chống thiên tai tỉnh Gia Lai (https://thientai.gialai.gov.vn), gồm: quản lý tài khoản, phân quyền, khai thác các phân hệ và khả năng vận hành hệ thống khi có thiên tai xảy ra. Đồng thời, đánh giá mức độ sẵn sàng của địa phương trong việc sử dụng hệ thống này để giám sát, chỉ đạo ứng phó và báo cáo tình hình kịp thời.

Ngoài ra, các tổ còn kiểm tra việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong công tác ứng phó với thiên tai, nhất là đối với các tình huống bão, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời, rà soát công tác đảm bảo an toàn hồ chứa, đê điều và đảm bảo dòng chảy thông thoáng trên sông, suối, kênh tiêu trước mùa mưa bão.

UBND tỉnh ấn định thời gian các tổ hoàn thành công tác kiểm tra trước ngày 15-9; gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20-9.