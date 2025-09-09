Thành lập 4 tổ kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai tại các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai

Các tổ kiểm tra có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc công tác chuẩn bị phòng-chống thiên tai tại các địa phương, đặc biệt là việc xây dựng và triển khai phương án ứng phó thiên tai năm 2025. Trong đó, chú trọng các nội dung quan trọng: phương án sơ tán dân khi xảy ra bão, ngập lụt, sạt lở đất; kế hoạch đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới; kiểm tra, cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin về số hộ dân, lực lượng tham gia, phương tiện, vật tư, lương thực, thực phẩm và các điểm sơ tán.
Các tổ cũng sẽ kiểm tra việc sử dụng Hệ thống Phòng-chống thiên tai tỉnh Gia Lai (https://thientai.gialai.gov.vn), gồm: quản lý tài khoản, phân quyền, khai thác các phân hệ và khả năng vận hành hệ thống khi có thiên tai xảy ra. Đồng thời, đánh giá mức độ sẵn sàng của địa phương trong việc sử dụng hệ thống này để giám sát, chỉ đạo ứng phó và báo cáo tình hình kịp thời.
Ngoài ra, các tổ còn kiểm tra việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong công tác ứng phó với thiên tai, nhất là đối với các tình huống bão, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời, rà soát công tác đảm bảo an toàn hồ chứa, đê điều và đảm bảo dòng chảy thông thoáng trên sông, suối, kênh tiêu trước mùa mưa bão.
UBND tỉnh ấn định thời gian các tổ hoàn thành công tác kiểm tra trước ngày 15-9; gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20-9.
Tổ 1 do ông Cao Thanh Thương-Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm tổ trưởng; chịu trách nhiệm kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai ở các các xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Ân Tường, Vạn Đức, Ân Hảo, Hoài Ân, Kim Sơn; các phường: Hoài Nhơn Bắc, Tam Quan, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Nam và Bồng Sơn.
Tổ 2 do Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm tổ trưởng; kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai ở các xã: Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, Bình Dương, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ, An Lương, Phù Mỹ Nam, Hội Sơn, Hòa Hội, Đề Gi, Cát Tiến, Xuân An, Ngô Mây và Phù Cát.
Tổ 3 do Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm tổ trưởng; kiểm tra ở các phường: An Nhơn, Bình Định, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, An Nhơn Tây; các xã: An Toàn, An Vinh, An Lão, An Hòa, Canh Liên, Vân Canh, Canh Vinh.
Tổ 4 do ông Lê Quang Hùng-Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm tổ trưởng; kiểm tra ở các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và các xã: Nhơn Châu, Tây Sơn, Bình Phú, Bình An, Bình Khê, Bình Hiệp, Vĩnh Quang, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Sơn.