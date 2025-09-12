Kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai tại các xã An Lão, An Vinh, An Hòa và An Toàn

(GLO)- Sáng 12-9, Tổ kiểm tra số 3 của UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục đi kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai năm 2025 tại các xã: An Lão, An Vinh, An Hòa và An Toàn.

Sau khi đi kiểm tra thực tế vị trí có nguy cơ xảy ra sạt lở tại các địa phương, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, Tổ phó Tổ kiểm tra số 3 đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng-chống thiên tai; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Tổ kiểm tra số 3 kiểm tra điểm có nguy cơ sạt lở tại Km11, đường liên xã An Lão-An Vinh.

﻿Ảnh: Phi Long

Cùng với đó, khẩn trương xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó thiên tai sát với tình hình thực tế; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để sẵn sàng xử lý khi có tình huống khẩn cấp xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”. Nâng cao vai trò của các thành viên Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự xã.

Đồng thời, có sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các địa phương để sẵn sàng tương trợ, tham gia cứu nạn, cứu hộ khi mưa lũ xảy ra.

Tổ kiểm tra số 3 làm việc với lãnh đạo các xã An Lão, An Vinh, An Hòa và An Toàn. Ảnh: Phi Long

Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát các vị trí có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét và ngập úng; tiến hành cắm biển cảnh báo để người dân được biết. Đặc biệt, các xã khẩn trương hoàn thành báo cáo đánh giá sát thực trạng công tác phòng-chống thiên tai tại địa phương; đề xuất phương án triển khai thực hiện từng công việc và kinh phí cần hỗ trợ gửi về tổ công tác và các sở, ngành liên quan để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.