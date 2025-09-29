Tàu cá Gia Lai bị mắc cạn ở quần đảo Trường Sa

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

TRỌNG LỢI
(GLO)- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết: Đến sáng 29-9, tàu cá BĐ 96732-TS vẫn đang bị mắc cạn ở vùng biển thuộc cụm đảo Nam Yết (quần đảo Trường Sa).

Đến 9 giờ sáng ngày 29-9, tàu cá BĐ 96732-TS đã liên hệ được với tàu cá BĐ 97984-TS đến hỗ trợ lai dắt. Dự kiến, khoảng 22 giờ ngày 29-9, khi thủy triều lên đạt mức 1,5m thì sẽ tiến hành lai dắt tàu cá bị mắc cạn. Hiện nay, 11 ngư dân làm việc trên tàu cá BĐ 96732-TS sức khỏe ổn định. Thời tiết ở vị trí tàu mắc cạn có gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.

b57bba82fdff75a12cee.jpg
Ảnh minh họa

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị các đơn vị tiếp tục thông báo sự việc đến lực lượng liên quan để tiếp tục có biện pháp hỗ trợ. Đồng thời, yêu cầu đài trực canh phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng như Đồn Biên phòng Tam Quan Nam thông báo, kêu gọi, huy động các tàu cá đang hoạt động gần khu vực tàu cá bị nạn đến hỗ trợ.

