Vẫn chưa rõ tung tích tàu cá BĐ 97258-TS mất liên lạc trên biển

(GLO)- Đến chiều 30-9, lực lượng chức năng, gia đình và các tàu bạn vẫn chưa nhận được tín hiệu hay thông tin gì về tàu cá BĐ 97258-TS sau khi mất liên lạc ngoài khơi.

Ông Phan Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Đông, cho biết: Hiện có 4 tàu cá là BĐ 96433-TS, BĐ 95414-TS, BĐ 96337-TS và BĐ 97397-TS đang hoạt động trong phạm vi khoảng 40 hải lý tính từ vị trí tàu BĐ 97258-TS mất liên lạc. Các tàu này đang tích cực phối hợp tìm kiếm.

Bà Võ Thị Lúc, vợ của ông Huỳnh Văn Sơn (SN 1981, trú tổ dân phố Kim Giao Thiện, phường Hoài Nhơn Đông), chủ tàu kiêm thuyền trưởng, chia sẻ: “Nếu đánh bắt gần bờ thì còn gọi điện thoại được, chứ đi xa thì không có sóng, mất kết nối là bình thường. Nhưng hai hôm nay, trời có gió mà không liên lạc được gì hết, tôi sốt ruột lắm, chỉ mong chồng với anh em trên tàu bình an".

Theo lời bà Lúc, tàu cá của gia đình lâu nay hành nghề mành chụp, chuyên khai thác hải sản ở ngư trường xa rồi đưa về cảng Cà Ná (tỉnh Khánh Hòa) để bán. Thường thì mỗi chuyến ra khơi kéo dài chừng hơn 20 ngày.

Hiện gia đình và bà con ngư dân đều đang ngóng chờ tin tức về tàu BĐ 97258-TS.

Liên quan đến sự việc này, ngày 29-9, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh) chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Hoài Nhơn Đông cùng với gia đình chủ tàu BĐ 97258-TS khẩn trương thông báo, kêu gọi các tàu đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn hỗ trợ, tìm kiếm tàu bị mất tích.

Trước đó, ngày 15-8, Đồn Biên phòng An Hải (Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk) đã kịp thời tiếp cận, cứu hộ 5 thuyền viên trên tàu cá BĐ98470-TS gặp nạn trên vùng biển xã Ô Loan do va phải đá ngầm. Ảnh: Trọng Lợi

Đến ngày 30-9, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đích thân chủ trì cuộc họp bàn phương án tìm kiếm tàu cá với 8 ngư dân bị mất liên lạc ngoài khơi. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc thành lập Sở Chỉ huy lâm thời nhằm kịp thời chỉ đạo công tác tìm kiếm tàu cá mất liên lạc trên biển. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo kế hoạch tìm kiếm, cứu nạn, trong đó nhấn mạnh việc mở rộng phạm vi tìm kiếm và huy động tối đa lực lượng tàu cá đang hoạt động trên biển để phối hợp hỗ trợ.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị phát tín hiệu thông tin thường xuyên để ngư dân trong khu vực kịp thời nắm bắt, tham gia hỗ trợ tìm kiếm. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương báo cáo Bộ Quốc phòng để xin ý kiến và huy động các lực lượng chuyên trách như Cảnh sát biển, Hải quân và Không quân vào cuộc, tăng cường tìm kiếm, cứu nạn trên diện rộng.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh, tàu cá BĐ 97258-TS hành nghề mành chụp và câu cá ngừ đại dương. Trên tàu có 8 người. Lúc 20 giờ 13 phút ngày 27-9, khi đang hoạt động trên vùng biển cách phường Quy Nhơn về phía Đông nam khoảng 147 hải lý thì thiết bị giám sát hành trình bị mất kết nối, tàu cá mất liên lạc với gia đình. Đến 20 giờ 45 phút ngày 28-9, gia đình chủ tàu BĐ 97258-TS đến đồn Biên phòng Tam Quan Nam báo cáo sự việc.