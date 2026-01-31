Nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 31-1, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ và xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2025, Văn phòng UBND tỉnh đã nỗ lực vượt qua khối lượng công việc lớn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh dự và chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Công tác tham mưu, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp được thực hiện kịp thời, chất lượng, góp phần giúp tỉnh hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.

Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả nổi bật; chỉ số “Phục vụ người dân, doanh nghiệp” của tỉnh Gia Lai xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bên cạnh đó, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác văn thư, lưu trữ; quản trị nội bộ; quản lý tài chính, tài sản công; bảo đảm an ninh, an toàn cơ quan.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, phòng - chống tham nhũng, lãng phí được triển khai nghiêm túc, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính và đoàn kết nội bộ.

Bước sang năm 2026, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gắn với phương châm hành động “Làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”.

Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp làm việc, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”...

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Xuân Vĩnh phát động phong trào thi đua năm 2026 với 5 nội dung trọng tâm. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong năm qua, góp phần quan trọng vào thành tích chung của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ cho từng phòng, ban và từng chuyên viên để làm cơ sở đánh giá hằng tháng, quý; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương.

Đồng thời, chủ động nghiên cứu, nắm chắc các quy định, văn bản, tham mưu đúng việc, đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; bám sát và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho bà Hoàng Oanh - Trưởng Phòng Nội chính (Văn phòng UBND tỉnh). Ảnh: Nhật Trường

Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2026 với nội dung cụ thể, thiết thực; tất cả phòng, ban ký kết thi đua và tổ chức đánh giá, tổng kết vào cuối năm.

Ban Thanh tra nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm công vụ.

Cùng với đó, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tạo động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Nhật Trường

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho bà Hoàng Oanh - Trưởng Phòng Nội chính (Văn phòng UBND tỉnh); trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Nhật Trường

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân cũng được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác và trong phong trào thi đua yêu nước.