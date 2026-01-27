Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai triển khai nhiệm vụ năm 2026

(GLO)- Sáng 27-1, tại phường Quy Nhơn Nam, Đảng ủy Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phi Long

Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai được thành lập ngày 4-7-2025 trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Báo Gia Lai và Đảng bộ Báo Bình Định với 11 chi bộ trực thuộc, 164 đảng viên.

Sau khi thành lập, Đảng bộ đã tập trung củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong đơn vị. Theo đó, Đảng bộ đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), nhất là trong thời điểm sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Đảng bộ chú trọng công tác kiểm tra, giám sát theo quy định; trong năm đã phát triển được 2 đảng viên; đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” .

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phi Long

Cùng với đó, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền trên 4 loại hình báo chí theo định hướng, chỉ đạo của Tỉnh ủy và thực tiễn cơ sở.

Đồng thời, mở nhiều chuyên trang, chuyên mục; các tác phẩm báo chí được đổi mới về nội dung, hình thức, chất lượng ngày càng được nâng lên và đạt nhiều giải thưởng báo chí cấp quốc gia.

Theo đánh giá, xếp loại, trong năm 2025 có 2 chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 9 chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 31 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng ủy Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai khen thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2025. Ảnh: Phi Long

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Hồ Xuân Ánh đề nghị các chi bộ và toàn thể đảng viên tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao; phát huy vai trò nêu gương, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm đúng định hướng chính trị, phát huy tính chiến đấu, tính thuyết phục và sức lan tỏa; đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức và phương thức thể hiện; tăng cường xây dựng các tuyến bài có chiều sâu, phản ánh kịp thời thực tiễn; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm, chú trọng công tác phát triển đảng viên.

Dịp này, Đảng ủy Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã tặng giấy khen cho 2 chi bộ và 31 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2025.