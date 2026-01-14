Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tặng 100 suất quà Tết cho người dân xã Hra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN THÚY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 13-1, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Co.opmart Quy Nhơn cùng Câu lạc bộ Tennis Bình Minh tổ chức tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hra.

Hra hiện có 14 thôn, làng, trong đó có đến 8 làng thuộc diện đặc biệt khó khăn. Công tác chăm lo an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán luôn được địa phương và các đơn vị quan tâm.

100-ho-kho-khan-nhan-qua-tai-chuong-trinh.jpg
Các đơn vị tặng quà Tết cho người dân khó khăn xã Hra. Ảnh: R'Piên

Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 100 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ neo đơn của xã Hra, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, chương trình đã tiếp nối và lan tỏa truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc; đồng thời, khơi dậy trách nhiệm chung tay vì cộng đồng của các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, góp phần mang đến không khí Tết đầm ấm hơn cho người dân xã Hra.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lao động thời vụ dịp Tết: Lương cao cũng không dễ tuyển

Lao động thời vụ dịp Tết: Lương cao cũng không dễ tuyển

Lao động - Việc làm

(GLO)- Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng thị trường việc làm thời vụ trên địa bàn tỉnh đã trở nên sôi động. Nhiều cơ sở sản xuất, cửa hàng, siêu thị liên tục tuyển lao động với mức thù lao khá. Tuy nhiên, không ít chủ cơ sở “đứng ngồi không yên” vì không tuyển được lao động.

Lưu giữ kỷ vật thời bao cấp

Lưu giữ kỷ vật thời bao cấp

Đời sống

(GLO)- Khi ngắm nhìn những kỷ vật thời bao cấp vẫn còn được giữ lại cho đến nay, chợt hiểu vì sao những món đồ xưa cũ này lại được trân trọng đến thế. Chúng không chỉ là sự hoài cổ mà còn nhắc nhở về lòng biết ơn dành cho những điều ta đang có.

Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người tâm thần Hoài Nhơn

Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn

Từ thiện

(GLO)- Hòa trong không khí chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp, sáng 7-1, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai tổ chức chuyến thăm và tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn (phường Hoài Nhơn Tây).

Ðiểm tựa vững vàng trong hoạn nạn

Ðiểm tựa vững vàng trong hoạn nạn

Đời sống

(GLO)- Giữa những tình huống sinh tử, nơi thiên tai, tai nạn bất ngờ ập đến, cán bộ, chiến sĩ Ðội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (trụ sở tại phường Diên Hồng, phụ trách 47 xã, phường khu vực phía Tây Gia Lai) luôn có mặt kịp thời, dũng cảm và trách nhiệm.

Kỳ vọng những đổi thay trong nhiệm kỳ mới

Kỳ vọng những đổi thay trong nhiệm kỳ mới

Đời sống

(GLO)- Ðại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) sẽ mở ra chặng đường phát triển mới cho hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh. Hòa chung không khí phấn khởi hướng về sự kiện quan trọng này, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã chia sẻ những ý kiến tâm huyết.

Ia Ly “mắc kẹt” với bài toán tái định cư

Ia Ly “mắc kẹt” với bài toán tái định cư

Đời sống

(GLO)- Công tác di dời, tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở tại xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) hiện còn vướng quy định bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất ở. Trong khi đó, nguy cơ sạt lở luôn rình rập, đe dọa mất an toàn tính mạng người dân.

null