Tặng 100 suất quà Tết cho người dân xã Hra

(GLO)- Ngày 13-1, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Co.opmart Quy Nhơn cùng Câu lạc bộ Tennis Bình Minh tổ chức tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hra.

Xã Hra hiện có 14 thôn, làng, trong đó có đến 8 làng thuộc diện đặc biệt khó khăn. Công tác chăm lo an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán luôn được địa phương và các đơn vị quan tâm.

Các đơn vị tặng quà Tết cho người dân khó khăn xã Hra. Ảnh: R'Piên

Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 100 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ neo đơn của xã Hra, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, chương trình đã tiếp nối và lan tỏa truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc; đồng thời, khơi dậy trách nhiệm chung tay vì cộng đồng của các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, góp phần mang đến không khí Tết đầm ấm hơn cho người dân xã Hra.