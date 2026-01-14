Tặng 100 suất quà Tết cho người dân xã Hra

Xã Hra hiện có 14 thôn, làng, trong đó có đến 8 làng thuộc diện đặc biệt khó khăn. Công tác chăm lo an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán luôn được địa phương và các đơn vị quan tâm.
Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 100 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ neo đơn của xã Hra, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.
Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, chương trình đã tiếp nối và lan tỏa truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc; đồng thời, khơi dậy trách nhiệm chung tay vì cộng đồng của các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, góp phần mang đến không khí Tết đầm ấm hơn cho người dân xã Hra.