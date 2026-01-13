Tặng 300 suất quà cho học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An

(GLO)- Ngày 12-1, Công ty TNHH tư vấn đào tạo và truyền thông Happy Learning Việt phối hợp với Công ty TNHH Happy Home tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai).

Cô Mã Thị Mai - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Vũ Chi

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 300 suất quà gồm 200 áo ấm và 100 áo đồng phục cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Tổng trị giá chương trình trên 30 triệu đồng do Công ty TNHH tư vấn đào tạo và truyền thông Happy Learning Việt và Công ty TNHH Happy Home tài trợ.

Sau phần tặng quà, chương trình đã tổ chức cho các em học sinh giao lưu ngoại khóa tiếng Anh với nhóm sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Các em có dịp thể hiện tài năng tiếng Anh, tham gia vào những vở kịch, trò chơi có thưởng vui nhộn, hấp dẫn.

Niềm vui của các em học sinh khi nhận quà từ chương trình. Ảnh: Vũ Chi

.