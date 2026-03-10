Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh 750 chỉ tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Trường Đại học Quy Nhơn vừa thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2026 với 23 ngành đào tạo, tổng chỉ tiêu dự kiến 750 học viên.

Trường áp dụng phương thức tuyển sinh là xét tuyển, trong đó xem xét điều kiện chuyên môn và năng lực ngoại ngữ của thí sinh.

tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si.jpg
Trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh 750 chỉ tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ cho 23 ngành đào tạo. Ảnh: Hồ Điểm

Cụ thể, ngành Lý luận và phương pháp dạy học - Giáo dục Tiểu học có 50 chỉ tiêu; Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn - Giáo dục thể chất gồm 20 chỉ tiêu; Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn - Tiếng Anh 25 chỉ tiêu; Quản lý giáo dục 50 chỉ tiêu; Ngôn ngữ Anh 25 chỉ tiêu; Lịch sử Việt Nam 30 chỉ tiêu; Ngôn ngữ học 30 chỉ tiêu; Quản lý kinh tế 40 chỉ tiêu; Chính trị học 30 chỉ tiêu; Quản trị kinh doanh 70 chỉ tiêu; Tài chính - Ngân hàng 40 chỉ tiêu; Kế toán 40 chỉ tiêu.

Cùng với đó, ngành Sinh học thực nghiệm có 20 chỉ tiêu; Vật lý chất rắn 20 chỉ tiêu; Hóa vô cơ 30 chỉ tiêu; Hóa lý thuyết và hóa lý 30 chỉ tiêu; Địa lý tự nhiên 30 chỉ tiêu; Toán giải tích - Định hướng nghiên cứu 20 chỉ tiêu; Phương pháp toán sơ cấp 45 chỉ tiêu; Khoa học dữ liệu 30 chỉ tiêu; Khoa học máy tính 30 chỉ tiêu; Kỹ thuật điện 25 chỉ tiêu; Kỹ thuật viễn thông 20 chỉ tiêu.

Theo kế hoạch, chương trình đào tạo thạc sĩ được tổ chức chính quy trong 2 năm (4 học kỳ), học chủ yếu vào thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Thời gian đăng ký dự tuyển đối với thí sinh không thuộc diện học bổ sung kiến thức và không phải thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào đến hết ngày 13-7, xét tuyển ngày 22-7, công bố kết quả ngày 24-7; dự kiến khai giảng ngày 8-8.

