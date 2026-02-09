Nhiều trường y mở thêm ngành học mới

(GLO)- Bên cạnh điều chỉnh, bổ sung phương thức và tổ hợp xét tuyển đại học, năm 2026, nhiều trường y còn mở thêm ngành học mới, tăng lựa chọn cho thí sinh.

Theo đó, Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh sẽ mở thêm 2 ngành mới là Công nghệ dược phẩm và Tâm lý học định hướng lâm sàng. Trong đó, ngành Công nghệ dược phẩm được Bộ GD&ĐT cho phép triển khai đào tạo thí điểm trình độ đại học từ năm 2026

Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh sẽ mở thêm 2 ngành mới là Công nghệ dược phẩm và Tâm lý học định hướng lâm sàng. Ảnh: N.T/TTO

Chương trình cử nhân Công nghệ dược phẩm tập trung phát triển các năng lực công nghệ cốt lõi như công nghệ bào chế, thiết kế và vận hành quy trình sản xuất, kiểm soát và bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP); đồng thời, trang bị năng lực tham gia nghiên cứu, phát triển thuốc.

Ngành này dự kiến được tuyển sinh theo 3 tổ hợp: Toán - Hóa học - Sinh học (B00), Toán - Hóa học - Vật lí (A00), Toán - Hóa học - Tiếng Anh (D07).

3 phương thức xét tuyển được nhà trường dự kiến áp dụng là xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế; xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế các môn Toán, Hóa học, Vật lí và Sinh học.

Tương tự, trong năm 2026, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ tuyển sinh 13 ngành ở 3 phương thức là tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và phương thức khác.

Trước đó, tháng 11-2025, nhà trường đã công bố kế hoạch tuyển sinh dự kiến cho năm 2026, bao gồm ngành mới là Kỹ thuật gây mê hồi sức; đồng thời bổ sung chương trình tăng cường tiếng Anh dành cho ngành Y khoa.

Sinh viên Đại học Y Dược Cần Thơ trong giờ học tại trường. Ảnh: ĐHCT

Đại học Y Dược Cần Thơ cũng vừa được cấp phép đào tạo ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng trình độ đại học vào tháng 12-2025 nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực phục hồi chức năng cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Bên cạnh đó, Đại học Y Dược Cần Thơ đang hoàn tất các bước thẩm định cuối cùng để chuẩn bị mở ngành Y sinh học thể dục thể thao trình độ đại học.

Ngành học này được kỳ vọng cung cấp nguồn nhân lực chuyên sâu về y học vận động, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phục hồi chức năng và hỗ trợ thể thao thành tích cao.

Còn tại Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, ngành mới Y khoa và Y học cổ truyền cũng được mở để tuyển sinh trong năm 2026, nâng số ngành đào tạo liên quan đến sức khỏe lên 5 ngành, gồm: Y khoa, Y học cổ truyền, Dược học, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học.