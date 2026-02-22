Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Năm 2026, Bộ Quốc phòng giao đào tạo hệ dân sự với 3.883 chỉ tiêu

NHÃ UYÊN (theo TTO, ĐS&PL)

(GLO)- 15 trường thuộc Bộ Quốc phòng được giao chỉ tiêu tuyển hơn 3.880 sinh viên, học viên hệ dân sự năm 2026, từ bậc cử nhân đến tiến sĩ.

Trong đó, cao nhất là Học viện Kỹ thuật quân sự với 880 chỉ tiêu (tăng 125 chỉ tiêu so với năm ngoái); tiếp đến là Học viện Quân y với 600 chỉ tiêu. Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam tuyển ít nhất, với 2 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ.

Các trường quân đội tuyển sinh đa dạng từ khối ngành công nghệ - kỹ thuật, y dược, đến tài chính ngân hàng, kế toán, ngôn ngữ.

nam-2026-bo-quoc-phong-giao-dao-tao-he-dan-su-voi-3883-chi-tieu.jpg
Năm nay, 15 trường thuộc Bộ Quốc phòng được giao chỉ tiêu tuyển hơn 3.880 sinh viên, học viên hệ dân sự. Ảnh: baochinhphu.vn

Được biết, các trường quân đội được tuyển sinh hệ dân sự ở các trình độ từ năm 2002. Đến năm 2017, các trường từng bước giảm dần và đến năm 2021 dừng hẳn tuyển sinh hệ dân sự.

Đến năm 2025, ngoài hệ quân sự, nhiều trường quân đội được đào tạo hệ dân sự trở lại để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Khác với thí sinh hệ quân sự, thí sinh hệ dân sự không phải trải qua sơ tuyển và không được sắp xếp việc làm, nơi công tác khi ra trường.

Hiện 15 cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng đủ điều kiện đào tạo hệ dân sự (ở các trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học) gồm: Học viện Chính trị, Học viện Hậu cần, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự, Trường Sĩ quan thông tin, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược lâm sàng 108, Viện Y học cổ truyền Quân đội, Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, Trường Cao đẳng Hậu cần 1, Trường Cao đẳng Hậu cần 2, Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng.

