"Khởi động" học bổng trị giá 40.000 bảng Anh khối ngành STEM dành cho nữ

NHÃ UYÊN (theo NDO, LĐO)

(GLO)- Chương trình học bổng ASEAN - Vương quốc Anh khối ngành STEM dành cho nữ giới đã chính thức nhận hồ sơ cho năm học 2026-2027, với nỗ lực thu hẹp khoảng cách giới trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Chương trình được đồng tài trợ bởi Hội đồng Anh và Phái đoàn Vương quốc Anh tại ASEAN, hướng tới mục tiêu mở rộng cơ hội cho phụ nữ trong lĩnh vực STEM, thúc đẩy vai trò lãnh đạo nữ trong khoa học và đổi mới sáng tạo.

Nhiều cơ hội học bổng cho phái nữ Việt Nam theo học ngành STEM tại Anh. Ảnh: UNIVERSITY OF STIRLING/TTO

Năm học 2026-2027 sẽ có 20 suất dành cho ứng viên khu vực Đông Á, trong đó có Việt Nam, phối hợp với 4 trường đại học tại Anh. Ứng viên STEM đến từ 11 quốc gia thành viên ASEAN có thể nộp hồ sơ theo học tại các trường đối tác như Đại học Cranfield và Đại học Stirling.

Mỗi suất học bổng trị giá tối thiểu 40.000 bảng Anh (khoảng 1,4 tỷ đồng), bao gồm: học phí, sinh hoạt phí, chi phí đi lại, thị thực, bảo hiểm y tế và hỗ trợ học tiếng Anh.

Đây là học bổng toàn phần dành cho các khóa thạc sĩ kéo dài 1 năm tại các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu Vương quốc Anh.

Chương trình mang đến cơ hội tiếp cận các trường đại học hàng đầu thế giới về khoa học và nghiên cứu tại Vương quốc Anh; đồng thời, tạo điều kiện kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực STEM và mạng lưới cựu sinh viên toàn cầu của Vương quốc Anh.

Được biết, Chương trình học bổng ASEAN - Vương quốc Anh khối ngành STEM dành cho nữ giới sẽ nhận hồ sơ đến cuối tháng 4-2026. Hội đồng Anh cũng tổ chức webinar giới thiệu học bổng vào ngày 6-3, nhằm cung cấp thông tin cho các ứng viên quan tâm.

