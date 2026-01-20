Báo Gia Lai điện tử

Đại học RMIT khởi động chương trình học bổng 2026 với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo Tuổi trẻ, Tạp chí Điện tử & Ứng dụng)

(GLO)- Chiều 19-1, Đại học RMIT Việt Nam công bố khởi động chương trình học bổng 2026, dự kiến trao 174 suất dành cho nghiên cứu cũng như cho các chương trình đại học và sau đại học, với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng. Đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay của đơn vị.

Chương trình học bổng này tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của Đại học RMIT trong việc phát triển nhân tài và đội ngũ lãnh đạo tương lai cho Việt Nam.

dai-hoc-rmit-khoi-dong-chuong-trinh-hoc-bong-2026-voi-tong-gia-tri-hon-200-ty-dong.jpg
Với 174 học bổng sẽ trao trong năm 2026, Đại học RMIT Việt Nam tiếp tục sứ mệnh hỗ trợ và phát triển tài năng mới cũng như các lãnh đạo tương lai cho đất nước. Ảnh: RMIT

Trong số các hạng mục dành cho sinh viên mới, học bổng toàn phần được xem là điểm nhấn nổi bật. Ứng viên được xét tuyển dựa trên thành tích học tập, hoạt động cộng đồng và tiềm năng lãnh đạo.

Hồ sơ bao gồm video và thư tự giới thiệu; thư giới thiệu từ giáo viên, lãnh đạo hoặc đồng nghiệp; hồ sơ năng lực bản điện tử thể hiện các hoạt động ngoại khóa và thành tích đã đạt được.

Ứng viên sẽ trải qua 3 vòng xét tuyển, gồm sàng lọc hồ sơ, sơ tuyển và phỏng vấn bằng tiếng Anh. Học bổng hỗ trợ 100% học phí chương trình đại học.

Bên cạnh đó, học bổng chắp cánh ước mơ cũng là một hạng mục toàn phần dành cho tân sinh viên khuyết tật hoặc có hoàn cảnh khó khăn nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế cho nhiều đối tượng hơn.

Ngoài các học bổng toàn phần, Đại học RMIT Việt Nam còn trao nhiều hạng mục học bổng khác với mức hỗ trợ 25-50% học phí. Tổng cộng có 15 hạng mục, bao gồm học bổng theo ngành học, theo thành tích học tập, học bổng dành cho sinh viên quốc tế và học viên cao học.

Hạn cuối nộp hồ sơ cho hầu hết hạng mục học bổng dành cho sinh viên đại học là ngày 3-7. Riêng học bổng Foundation Studies (dự bị đại học), học bổng cho sinh viên quốc tế, sau đại học và bậc tiến sĩ sẽ có lộ trình xét riêng.

Được biết, từ khi thành lập vào năm 2000 đến nay, Đại học RMIT Việt Nam đã trao hơn 1.900 suất học bổng với tổng giá trị đầu tư hơn 613 tỷ đồng cho công tác phát triển nhân tài và đào tạo đội ngũ lãnh đạo tương lai cho đất nước.

