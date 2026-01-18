Hơn 1.300 học sinh Gia Lai trải nghiệm các dự án ứng dụng công nghệ

(GLO)- Ngày 18-1, Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn tổ chức sự kiện trải nghiệm các dự án ứng dụng công nghệ cho hơn 1.300 học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Dự án cánh tay robot tạo ra nhiều hoạt động chơi cờ, vẽ tranh, phân loại màu kẹo, gắp thú,... đã thu hút đông đảo học sinh tìm hiểu, trải nghiệm. Ảnh: T.D

Tại sự kiện, học sinh được tìm hiểu, trực tiếp trải nghiệm nhiều dự án công nghệ do sinh viên Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn thực hiện, như: cánh tay robot, mô hình nông trại công nghệ, game săn mồi điều khiển bằng cử chỉ tay, lái xe tự động, bản đồ định hướng thông minh...

Ngoài ra, các bạn học sinh còn được nghe chuyên gia định hướng về ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh và Thiết kế mỹ thuật số trong thời đại AI; đồng thời gợi ý cách xác định lĩnh vực phù hợp với năng lực và sở thích. Các nội dung trao đổi trực tiếp giữa diễn giả và học sinh tại talkshow góp phần giúp các em hiểu rõ hơn yêu cầu thực tế của thị trường lao động.

Đặc biệt, tại sự kiện, học sinh lớp 12 thuộc các trường THPT còn được tham gia trên 25 lớp học thử các ngành học tại Trường Đại học FPT; tham gia khu vực hoạt động câu lạc bộ và gian hàng dự án khởi nghiệp của sinh viên.

Học sinh tìm hiểu về dự án công nghệ do sinh viên Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn thực hiện. Ảnh: T.D

Sự kiện nhằm cung cấp cho học sinh THPT những thông tin thiết thực về ngành nghề, lĩnh vực đào tạo, tạo cơ hội để các em tiếp cận môi trường giáo dục đại học; qua đó hỗ trợ học sinh lựa chọn và chuẩn bị tốt cho con đường học tập, phát triển nghề nghiệp trong thời đại công nghệ số và hội nhập quốc tế.