Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

(GLO)- Với việc hợp chuẩn OCOP, nhiều sản phẩm thổ cẩm Bahnar, Jrai ở Gia Lai bắt đầu định vị được thương hiệu. Quá trình này có công rất lớn của nhiều phụ nữ, nghệ nhân đã dồn tâm huyết từng bước đưa thổ cẩm truyền thống ra thị trường.

Không chỉ góp phần gìn giữ nghề dệt, họ còn nâng cao giá trị sản phẩm, tạo sinh kế, thu nhập bền vững và qua đó giới thiệu không gian văn hóa dân tộc mình.

Thổ cẩm thuần tự nhiên hợp chuẩn OCOP

Sản phẩm “Khăn quàng cổ Brưng” do hộ kinh doanh Đinh Thị Hái (SN 1986) ở làng Kgiang, xã Tơ Tung sản xuất đã trở thành món quà lưu niệm đặc trưng của địa phương. Chị Hái là con gái của Nghệ nhân Ưu tú Đinh Thị Hiền - người dệt thổ cẩm đẹp nhất xã Tơ Tung.

Chị Đinh Thị Hái và mẹ - Nghệ nhân Ưu tú Đinh Thị Hiền - bên cạnh khăn quàng cổ Brưng. Ảnh: Lạc Hà

Chị Hái chia sẻ: “Mê mẩn những tấm chăn thổ cẩm mẹ dệt từ nhỏ, năm 15 tuổi mình bắt đầu học dệt và thành thạo chỉ sau 1 năm. Nhận thấy tiềm năng của thổ cẩm địa phương, năm 2020, mình mạnh dạn đăng ký hộ kinh doanh, từng bước đa dạng sản phẩm từ váy, áo, túi xách, ví đến khăn quàng cổ”.

Năm 2023, chị Trần Thị Bích Ngọc - công chức Văn phòng HĐND và UBND xã Tơ Tung, cùng các nghệ nhân làng Kgiang, trong đó có vai trò quan trọng của mẹ con chị Hái, nghiên cứu, chuẩn hóa quy trình, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh để phát triển sản phẩm vừa theo hướng hàng hóa, vừa phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Khăn quàng cổ Brưng ra đời từ đó.

Khăn quàng cổ Jrai ơi được dệt từ bông tự nhiên. Ảnh: Lạc Hà

“Các sản phẩm thổ cẩm như khố, chăn, địu em bé... mang giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Tuy nhiên, dệt các sản phẩm cần nhiều thời gian, giá thành cao, thường chỉ đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện khá mới dùng.

Chúng tôi khuyến khích nghệ nhân, chị em làng Kgiang tạo nên các sản phẩm nhỏ, gọn, nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như thông dụng để tạo sức hút với những đối tượng khách hàng khác, mở rộng đầu ra cho sản phẩm” - chị Ngọc cho hay.

Theo Nghệ nhân Ưu tú Đinh Thị Hiền, thổ cẩm truyền thống của người Bana có nhiều họa tiết, trong đó Brưng là tổ hợp họa tiết đã có từ lâu đời, đẹp nhất, khó làm nhất.

Người dệt được Brưng thì sẽ dệt được tất cả họa tiết còn lại. Khăn Brưng của các nghệ nhân ở làng Kgiang (150 x 50 cm, từ 700 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/chiếc) dệt hoàn toàn bằng sợi bông tự nhiên; màu của sợi nhuộm bằng chất liệu tự nhiên.

Cụ thể, lá trum và vỏ ốc nướng tạo màu đen, cây tơ nung cho màu đỏ, củ kơ trơng cho màu vàng, màu trắng chính là sắc nguyên bản của sợi bông. Màu chủ đạo của chiếc khăn là nền đen, điểm xuyết các họa tiết thổ cẩm rực rỡ. Trong đó, hình thoi và mặt trời 8 cánh là họa tiết đặc trưng.

Bà Hiền chia sẻ: Sau khi thu hoạch, bông vải tự nhiên được phơi nắng trong 1 tháng để nở đều, sau đó tách hạt rồi kéo sợi, nhuộm, phơi rồi dệt. Để làm 1 chiếc khăn Brưng cần khoảng 5 kg bông.

Năm 2023, khăn quàng cổ Brưng là sản phẩm thổ cẩm đầu tiên của tỉnh Gia Lai được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Cũng từ đó, CLB dệt thổ cẩm Brưng được thành lập ở làng Kgiang với 15 thành viên, duy trì tốt hoạt động trong 3 năm qua.

Nàng dâu người Mnông tâm huyết với “Jrai ơi”

Là người dân tộc Mnông, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Đắk Lắk, song bén duyên làm dâu tại Gia Lai, chị H’Uyên Niê (SN 1985, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Mơ Nông, hiện công tác tại Văn phòng HĐND và UBND xã Ia Ly) sớm nhận ra rằng nhiều phụ nữ địa phương vẫn âm thầm giữ nghề dệt truyền thống, nhưng thiếu đầu ra và định hướng phát triển.

“Trước đây, sản phẩm thổ cẩm của bà con chủ yếu dùng trong dịp lễ hội, sinh hoạt cộng đồng. Sản phẩm thủ công nên giá thành cao, nên dù giá trị văn hóa rất lớn nhưng khó bán, chủ yếu cung cấp trong phạm vi hẹp với những người khấm khá.

Theo cách đó và nếu chỉ giữ nghề trong phạm vi buôn làng, thổ cẩm rất dễ bị mai một, nhất là khi lớp trẻ ngày càng ít mặn mà” - chị H’Uyên bộc bạch.

Tháng 8-2019, chị H’Uyên thành lập CLB dệt thổ cẩm Ia Mơ Nông, sau đó tiếp tục xây dựng Tổ liên kết du lịch cộng đồng làng Kép (trước thuộc xã Ia Mơ Nông, nay là xã Ia Ly) gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế để mở rộng phạm vi cũng như đối tượng khách hàng.

Đến nay, tổ liên kết này có 74 nghệ nhân, gồm phụ nữ dệt vải, nghệ nhân đan đát, tạc tượng và đội cồng chiêng. Tháng 11-2024, sản phẩm thổ cẩm “Jrai ơi” của tổ liên kết được chứng nhận OCOP 3 sao.

Nghệ nhân Rơ Châm Phảih dệt thổ cẩm Jrai. Ảnh: Lạc Hà

Theo chị H’Uyên, “Jrai ơi” là cách gọi thân thương, gần gũi, như một lời mời, một tiếng gọi từ buôn làng. Khăn quàng cổ Jrai ơi được dệt từ sợi bông tự nhiên (dài 1,8 - 2 m, rộng khoảng 0,4 m) với gam màu đặc trưng của thổ cẩm Jrai như đỏ, đen, xanh lá, trắng.

Trên mỗi chiếc khăn là những họa tiết phản ánh nét sinh hoạt đời thường của người Jrai như trai gái trẩy hội, dân làng múa xoang, giã gạo, trỉa bắp…

Nghệ nhân Rơ Châm Phảih (SN 1970) chia sẻ: “Từ khi tham gia tổ liên kết, sản phẩm chúng tôi làm ra được nhiều người biết đến và tiêu thụ tốt hơn. Không chỉ du khách trong nước mà cả khách nước ngoài cũng rất thích khăn Jrai ơi”.

***

Thổ cẩm Bahnar, Jrai nói chung, những chiếc khăn nói riêng làm đúng theo cách thức xưa cũ thật sự kỳ công - từ lúc trồng bông, thu hoạch, xử lý nguyên liệu, dệt và hoàn thiện sản phẩm.

Nhưng cũng từ đó, hé ra cả một không gian bao la về cách mà đồng bào Bahnar, Jrai ứng xử với tự nhiên, quan hệ cộng đồng, mức độ gắn kết trong lao động… Một chiếc khăn nhỏ, giản dị lại mang theo một vùng văn hóa đặc sắc của cả một dân tộc, điều mà sản phẩm công nghiệp không có.

Giá trị của chiếc khăn kết tinh nhiều công đoạn lao động, hiểu được quá trình công phu này sẽ thêm yêu vẻ đẹp mộc mạc, thuần khiết của sản phẩm, thêm yêu đồng bào Bahnar, Jrai ruột thịt Việt Nam.