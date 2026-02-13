Ya Hội tổ chức Chương trình “Bánh chưng xanh-Tết yêu thương”

(GLO)- Ngày 10 và 11-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện Chương trình “Bánh chưng xanh-Tết yêu thương”, kết hợp giao lưu văn nghệ và trao quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay từ sáng 10-2, cán bộ, hội viên các đoàn thể cùng bà con Nhân dân chuẩn bị nguyên liệu, nhóm bếp, gói 100 chiếc bánh chưng, bánh tét để tặng các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều 11-2, chương trình giao lưu văn nghệ diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mừng quê hương đổi mới và mùa xuân tươi đẹp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết trong Nhân dân địa phương.

Trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ya Hội. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ya Hội trao tặng 60 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 250.000 đồng, tổng kinh phí 15 triệu đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Đak Pơ trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, chung tay cùng địa phương chăm lo Tết cho người dân.