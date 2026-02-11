Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc Tết các xã và tặng quà gia đình chính sách

(GLO)- Ngày 11-2, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết các xã: Ya Hội, Ya Ma, Kông Chro, SRó, Đăk Song, Chơ Long, Chư Krey và tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu ở các địa phương này.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ biểu dương những nỗ lực của chính quyền và nhân dân các địa phương trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bước sang năm mới Bính Ngọ, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ mong muốn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các xã tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 cũng như thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

truong-ban-tuyen-giao-va-dan-van-tinh-uy-nguyen-thi-phong-vu-tang-qua-cho-nguoi-co-cong-voi-nuoc-tieu-bieu-xa-dak-song.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ tặng quà cho người có công với cách mạng tiêu biểu ở xã Đắk Song. Ảnh: Phan Tuấn

Với đặc thù là các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ từ hơn 40-95% dân số, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ lưu ý, hệ thống chính trị các xã phải tập trung phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của đồng bào, tích cực giúp đỡ nhau trong sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy gửi lời chúc năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và vạn sự may mắn tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

truong-ban-tuyen-giao-va-dan-van-tinh-uy-nguyen-thi-phong-vu-tang-qua-nguoi-co-cong-xa-sro.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ tặng quà người có công xã SRó. Ảnh: Phan Tuấn

Hiện, các xã: Ya Hội, Ya Ma, Kông Chro, SRó, Đăk Song, Chơ Long và Chư Krey đã triển khai nhanh chóng, kịp thời công tác chuẩn bị vui xuân đón Tết Bính Ngọ trên địa bàn.

Ngoài những phần quà cho người có công với nước, hộ nghèo, cận nghèo theo quy định, các xã còn bố trí thêm kinh phí, vận động nguồn xã hội hóa để trao tặng thêm các phần quà Tết cho người dân trên địa bàn, đảm bảo mọi nhà đều được đón Tết no ấm, an vui.

truong-ban-tuyen-giao-va-dan-van-tinh-uy-nguyen-thi-phong-vu-tang-qua-chuc-tet-can-bo-vien-chuc-xa-sro.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ tặng quà, chúc Tết cán bộ, viên chức xã SRó. Ảnh: Phan Tuấn

Thăm hỏi, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công với nước tiêu biểu tại các xã, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến và hy sinh của các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển quê hương.

Đồng chí mong muốn các gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia sản xuất và đóng góp ý kiến quý báu để xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.

Nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, an khang, đón Tết vui tươi, hạnh phúc.

