Trao quà hỗ trợ trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tại Gia Lai

Theo đó, đoàn công tác đã trao 30 thùng mì tôm cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku; tặng 300 kg gạo và 5 thùng sữa cho trẻ mồ côi tại chùa Bửu Châu (phường Thống Nhất) và 42 suất quà (mỗi suất gồm 10 kg gạo, muối, hạt nêm và 50.000 đồng tiền mặt) cho các bệnh nhân phong và hộ dân khó khăn tại làng Bluk Blui, xã Ia Phí.
“Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo
(GLO)- Hưởng ứng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2025), sáng 23-11, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ diễn ra Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” nhằm gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo.