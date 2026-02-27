Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Trao quà hỗ trợ trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 27-2, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với nhà tài trợ tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh.

z7568882239545-e1f1e588c825c8613ee5582ce274e85f.jpg
Đại diện đoàn công tác trao quà cho các bệnh nhân phong và hộ dân khó khăn tại làng Bluk Blui, xã Ia Phí. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, đoàn công tác đã trao 30 thùng mì tôm cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku; tặng 300 kg gạo và 5 thùng sữa cho trẻ mồ côi tại chùa Bửu Châu (phường Thống Nhất) và 42 suất quà (mỗi suất gồm 10 kg gạo, muối, hạt nêm và 50.000 đồng tiền mặt) cho các bệnh nhân phong và hộ dân khó khăn tại làng Bluk Blui, xã Ia Phí.

