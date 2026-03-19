Xã Ya Hội tìm thân nhân 2 ngôi mộ cần di dời để thi công cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

(GLO)- Trong quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, UBND xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) phát hiện 2 ngôi mộ tại thôn An Quý cần phải di dời nhưng chưa xác định được thân nhân.

Các ngôi mộ tọa lạc tại tọa độ Google Maps: 13.922467, 108.626888, cách tỉnh lộ 667 khoảng 20 m, cách cổng làng Đê Chơ Gang 103 m, cách trụ sở UBND xã Phú An (cũ) 420 m, nằm trên đất của ông Phạm Văn Chương, xung quanh tiếp giáp với 4 ngôi mộ của gia đình ông Sáu Trường. Trước đây, khu vực này thuộc thôn An Quý, xã Phú An, huyện Đak Pơ.

2 ngôi mộ chưa xác định được thân nhân tại thôn An Quý. Ảnh: ĐVCC

Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án, UBND xã Ya Hội thông báo đến các hộ dân và thân nhân có liên quan khẩn trương liên hệ UBND xã để xác minh và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Thời gian tiếp nhận thông tin: Từ nay đến hết ngày 22-3-2026. Sau thời hạn này, nếu không có tổ chức hoặc cá nhân cung cấp thông tin xác định chủ quản, UBND xã sẽ xử lý theo quy định hiện hành để phục vụ triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Mọi thông tin xin liên hệ: Bà Trương Thị Thiên Lý-Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Ya Hội, số điện thoại: 0987.537427.