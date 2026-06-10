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Rà soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại Khách sạn Hải Âu

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(GLO)- Sáng 10-6, Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại khách sạn Hải Âu sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nghi ngờ ngộ độc thực phẩm liên quan đến đoàn khách du lịch lưu trú tại đây.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã tập trung rà soát khu vực bếp buffet, quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm, nguồn nguyên liệu, điều kiện vệ sinh và hồ sơ lưu mẫu thức ăn.

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Kiểm tra khu vực bảo quản nguyên liệu, đánh giá điều kiện lưu trữ thực phẩm. Ảnh: Nhật Trường

Qua kiểm tra, khách sạn Hải Âu đã xuất trình đầy đủ giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống, danh sách xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm đối với nhân viên trực tiếp chế biến.

Cơ sở cũng thực hiện ghi chép sổ kiểm thực 3 bước, có hợp đồng cung cấp thực phẩm còn hiệu lực và thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định. Khu vực chế biến được vệ sinh hằng ngày, hệ thống cống rãnh thông thoát, bảo đảm điều kiện hạn chế nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín.

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Ngành Y tế tăng cường giám sát, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm. Ảnh: Nhật Trường

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra ghi nhận hệ thống tủ lạnh chứa đựng thực phẩm tại cơ sở có dấu hiệu rỉ sét, chưa bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu phía khách sạn khẩn trương khắc phục tồn tại theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm được phản ánh, do không còn đầy đủ mẫu thực phẩm, chưa thu thập được mẫu bệnh phẩm và chưa có đủ bằng chứng dịch tễ học liên quan nên cơ quan chức năng hiện chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân vụ việc, cũng như chưa đủ căn cứ kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến cơ sở.

Ngành Y tế tỉnh cho biết sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại; hạn chế nguy cơ xảy ra các vụ việc mất an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân và du khách.

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