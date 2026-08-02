Xây nhà tình thương cho thân nhân người có công với cách mạng

(GLO)- Sáng 2-8, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự, các đoàn thể phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) và Bảo hiểm VietinBank Bình Định khởi công xây Nhà tình thương cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Gia đình được hỗ trợ là bà Dương Thị Đương (SN 1937, trú tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Hoài Nhơn), vợ liệt sĩ, thuộc diện khó khăn.

CBCS và dân quân tham gia tháo dỡ nhà cũ, hỗ trợ ngày công xây dựng. Ảnh: Thanh Bình

Ngôi nhà được xây trên phần đất của gia đình, diện tích khoảng 40m², kết cấu nhà cấp 4, tường gạch, mái tôn, với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Trong đó, Bảo hiểm VietinBank Bình Định hỗ trợ 80 triệu đồng. Đồn Biên phòng Tam Quan Nam huy động cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân, đoàn viên, hội viên địa phương tham gia tháo dỡ nhà cũ và hỗ trợ ngày công xây dựng.

Hoạt động góp phần chăm lo đời sống người có công và thân nhân người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời tăng cường tình đoàn kết quân - dân và lan tỏa hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.