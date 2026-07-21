Hoài Ân: Trụ điện ngã đè một học sinh tử vong

(GLO)- Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân gãy cột điện tại sân bóng mini ở xã Hoài Ân khiến 1 học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 40 phút ngày 21-7, tại một sân bóng mini nằm trên đường Trường Chinh (thuộc khu phố Thanh Tú, xã Hoài Ân).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người dân cung cấp

Thời điểm trên, em V.N.K. (SN 2016, học sinh Trường Tiểu học Tăng Bạt Hổ, xã Hoài Ân) đang ngồi nghỉ tại sân bóng thì bất ngờ bị trụ điện ngã đè vào người, tử vong tại chỗ.

Nguồn tin cho biết: Trụ điện được dựng ở sân bóng nhiều năm qua, dùng để mắc đèn chiếu sáng và lưới bao quanh sân bóng. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy trụ điện bị gãy tại vị trí sát mặt đất.

Đại diện Trường Tiểu học Tăng Bạt Hổ cho biết: Em K. chuẩn bị bước vào lớp 5. Vụ tai nạn xảy ra khi em cùng nhóm bạn đang theo học lớp bồi dưỡng môn đá bóng tại đây trong dịp hè.