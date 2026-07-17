Điều tra nguyên nhân tai nạn lao động ở phường An Nhơn khiến 1 phụ nữ tử vong

(GLO)- Sáng 17-7, lãnh đạo UBND phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động vừa xảy ra trên địa bàn khiến 1 phụ nữ tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút, tại Cơ sở sản xuất than sạch H.U. (tổ dân phố Tân Thuận Hòa, phường An Nhơn). Nạn nhân là bà Đào Thị Thúy D. (SN 1978, trú cùng địa phương), là công nhân tại cơ sở này.

Hiện trường vụ tai nạn lao động. Ảnh: Thanh Trí

Theo người dân tại hiện trường cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm xưởng sản xuất vừa kết thúc ca làm việc buổi chiều, bà D. và các công nhân cùng nhau vệ sinh máy móc trước khi ra về như thường lệ.

Ngay sau vụ tai nạn, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế An Nhơn nhưng sau đó đã tử vong.

Tối cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm, xác minh thông tin để điều tra nguyên nhân vụ việc.