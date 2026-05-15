Xe tải cẩu nghi mất phanh gây tai nạn khiến tài xế tử vong

(GLO)- Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) và các đơn vị liên quan đang xác minh làm rõ làm rõ vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong tại phường An Phú.

Vụ tai nạn xảy ra tại bãi tập kết vật liệu xây dựng của Công ty TNHH một thành viên Phúc Thành Long, nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh thuộc làng Nha Prông, phường An Phú.

Chiếc xe tải cẩu nghi mất phanh gây ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 16 giờ 35 phút ngày 14-5, anh N.Đ.H. (SN 1978, trú tại thôn 4, phường An Phú) điều khiển xe tải cẩu BKS 81A-723.xx vào bãi để chờ xếp gạch lên xe. Trong khi chờ, anh H. xuống dưới để sửa xe, trên cabin không có người điều khiển.

Sau đó, chiếc xe bất ngờ trôi tự do xuống dốc, cuốn theo anh H. ra hướng cửa bãi giữ xe rồi va chạm với xe ben BKS 81H-808.xx đang đậu trong bãi. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe tải cẩu lao thẳng ra đường Nguyễn Chí Thanh và chỉ dừng lại khi chạm dải phân cách cứng phân chia làn đường.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường để xác minh nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Văn Ngọc

Vụ tai nạn khiến anh H. tử vong vì vết thương quá nặng.