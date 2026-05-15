Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Xe tải cẩu nghi mất phanh gây tai nạn khiến tài xế tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) và các đơn vị liên quan đang xác minh làm rõ làm rõ vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong tại phường An Phú. 

Vụ tai nạn xảy ra tại bãi tập kết vật liệu xây dựng của Công ty TNHH một thành viên Phúc Thành Long, nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh thuộc làng Nha Prông, phường An Phú.

chiec-xe-tai-cau-nghi-mat-phanh-gay-ra-vu-tai-nan-thuong-tam-anh-van-ngoc.jpg
Chiếc xe tải cẩu nghi mất phanh gây ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 16 giờ 35 phút ngày 14-5, anh N.Đ.H. (SN 1978, trú tại thôn 4, phường An Phú) điều khiển xe tải cẩu BKS 81A-723.xx vào bãi để chờ xếp gạch lên xe. Trong khi chờ, anh H. xuống dưới để sửa xe, trên cabin không có người điều khiển.

Sau đó, chiếc xe bất ngờ trôi tự do xuống dốc, cuốn theo anh H. ra hướng cửa bãi giữ xe rồi va chạm với xe ben BKS 81H-808.xx đang đậu trong bãi. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe tải cẩu lao thẳng ra đường Nguyễn Chí Thanh và chỉ dừng lại khi chạm dải phân cách cứng phân chia làn đường.

co-quan-chuc-nang-da-kham-nghiem-hien-truong-de-xac-minh-lam-ro-vu-tai-nan-anh-van-ngoc.jpg
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường để xác minh nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Văn Ngọc

Vụ tai nạn khiến anh H. tử vong vì vết thương quá nặng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Sinh vật giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội đã chết

Sinh vật giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội đã chết

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trưa 4-5, ông Lê Văn Toàn - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) xác nhận, con cá lớn trông giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội vào chiều 3-5 hiện đã chết. Chính quyền thôn đang xin ý kiến cấp xã để tìm phương án chôn cất sinh vật này.

Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt tiền đến 30 triệu đồng

Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt 30 triệu đồng

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Từ ngày 25-5, Nghị định số 133/2026/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi thu tiền điện của người thuê nhà, thuê phòng trọ cao hơn quy định.

Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025 lan tỏa dự án “Gieo mầm tương lai”.

Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025 lan tỏa dự án “Gieo mầm tương lai”

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 29-4, Lê Phương Nghi, Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025 (SN 2006, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã triển khai dự án “Gieo mầm tương lai” tại Trường mầm non Nắng Hồng (phường Pleiku), với các hoạt động trải nghiệm tái chế và trao quà khuyến học cho trẻ em.

null