Xe ô tô 29 chỗ mất phanh lao xuống vực tại xã Tam Đảo

(GLO)- Xe ô tô khách 29 chỗ mất phanh lao xuống vực tại khu vực xã Tam Đảo có nhiều người bị thương, các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Khoảng 13 giờ 00 phút ngày 29-3, tại Km20 quốc lộ 2B, thuộc thôn 2, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, xe ô tô khách 29 chỗ, lưu thông theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì nghi bị mất phanh, lao xuống vực.

Xe ôtô khách 29 chỗ, do tài xế trú tại thành phố Hà Nội điều khiển, chở đoàn cán bộ, nhân viên Ngân hàng Bắc Á, Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ 47 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi nhận thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Thông tin xác định ban đầu có nhiều người bị thương, các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận có người tử vong.

Hiện lực lượng công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục xác định số nạn nhân cụ thể và điều tra vụ việc theo quy định.