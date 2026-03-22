Gia Lai: Tai nạn xe máy khiến 2 người tử vong

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Bình phối hợp cùng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) và các đơn vị liên quan xác minh làm rõ.

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 21-3, anh H.N. (SN 1998, trú tại phường An Khê) điều khiển xe máy BKS 60F1-579.xx chở anh V.N. (SN 1996, trú tại phường An Khê) lưu thông trên đường Lê Lợi theo hướng từ xã Kông Bơ La đến phường An Khê.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người trên xe máy tử vong. Ảnh: CTV

Khi đến địa điểm trên, xe máy do H.N. điều khiển đã mất lái dẫn đến tai nạn khiến 2 nạn nhân tử vong. Theo ghi nhận tại hiện trường, nguyên nhân dẫn đến tai nạn do người điều khiển thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ.