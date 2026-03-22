Gia Lai: Tai nạn xe máy khiến 2 người tử vong

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Rạng sáng 22-3, người dân phát hiện thi thể 2 nam thanh niên tại một đám ruộng thuộc khu vực tổ 7, phường An Bình, tỉnh Gia Lai. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Bình phối hợp cùng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) và các đơn vị liên quan xác minh làm rõ.

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 21-3, anh H.N. (SN 1998, trú tại phường An Khê) điều khiển xe máy BKS 60F1-579.xx chở anh V.N. (SN 1996, trú tại phường An Khê) lưu thông trên đường Lê Lợi theo hướng từ xã Kông Bơ La đến phường An Khê.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người trên xe máy tử vong. Ảnh: CTV

Khi đến địa điểm trên, xe máy do H.N. điều khiển đã mất lái dẫn đến tai nạn khiến 2 nạn nhân tử vong. Theo ghi nhận tại hiện trường, nguyên nhân dẫn đến tai nạn do người điều khiển thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ.

Gia Lai: Lãnh 14 năm tù vì đánh chết con rể

(GLO)- Ngày 19-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo A’Rơng (SN 1958, trú tại làng Ia Lang, phường Hội Phú) 14 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân chính là con rể của bị cáo.

Gia Lai: 25 năm tù cho bị cáo đâm chết người sau mâu thuẫn

(GLO)- Ngày 18-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) 25 năm tù về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 

Cảnh báo hành vi mất kiểm soát do sử dụng rượu bia

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991, ở tổ 6 Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” xảy ra tại làng D, xã Gào.

Cảnh báo nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi đăng thẻ cử tri lên mạng xã hội

(GLO)- Ngày 15-3, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai lên tiếng cảnh báo người dân về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi nhiều người đăng hình ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội sau khi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ động phòng cháy tại các khu vực bỏ phiếu

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử, lực lượng Công an toàn tỉnh, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đã chủ động kiểm tra, hướng dẫn các khu vực bỏ phiếu thực hiện nghiêm các quy định phòng cháy, chữa cháy.

Xử phạt nhóm thanh niên "thích thể hiện" trên TikTok

(GLO)- Sáng 13-3, Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa lập biên bản xử phạt 2 trường hợp điều khiển xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, còn quay clip tung lên mạng xã hội TikTok để "thể hiện".

