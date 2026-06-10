Trộm cắp 11,4 triệu đồng của bạn thân

Trước đó, chiều 4-6, anh P.V.S. (trú cùng địa phương) đến cơ quan Công an trình báo về việc bị kẻ gian lấy trộm tài sản. Theo trình báo, trong lúc anh S. ngủ tại chòi canh tôm của gia đình, đối tượng đã lấy một chiếc ví da bên trong có 11,4 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hoài Nhơn khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Ngô Trung Hiền là thủ phạm gây ra vụ trộm.

Đối tượng Ngô Trung Hiền.

Tại cơ quan Công an, Hiền khai nhận có quan hệ bạn bè với anh S. nên vào thời điểm xảy ra vụ việc đã đến chòi canh tôm của anh S. chơi. Trong lúc trò chuyện, Hiền phát hiện chiếc ví tiền để ở đầu giường. Lợi dụng lúc anh S. ngủ say, Hiền lén lấy trộm chiếc ví rồi rời khỏi hiện trường. Nhằm tránh sự nghi ngờ của bị hại, trước khi ra về, Hiền còn mua một ly nước mía để lại cho bạn.

Theo lời khai, sau khi trộm được tiền, Hiền cất giấu một phần tại nhà riêng, phần còn lại nạp vào tài khoản ngân hàng cá nhân để tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.