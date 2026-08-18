Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026

(GLO)- Chiều 18-8, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc với 34 điểm cầu Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố để triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có lãnh đạo Sở Tư pháp cùng đại diện lãnh đạo, công chức các sở, ban, ngành là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Tại hội nghị, Bộ Tư pháp đã quán triệt các nội dung trọng tâm trong kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 nhằm tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ và nhân dân.

Dịp này, Bộ Tư pháp cũng chính thức phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số trên Cổng pháp luật quốc gia nhằm tạo sân chơi tìm hiểu pháp luật rộng rãi trên quy mô toàn quốc.

Cuộc thi chính thức bắt đầu từ ngày 28-8 và kết thúc vào 3-10-2026. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức trong tuần đầu tháng 11-2026 nhân Ngày Pháp luật Việt Nam.

Thực hiện Kế hoạch số 5652/2026 của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đã có Công văn số 2753/2026 đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường cùng các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, hội nghị đã triển khai Kế hoạch tổ chức bình chọn, vinh danh và khen thưởng “Gương sáng pháp luật” năm 2026 nhằm ghi nhận, biểu dương các cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2026 phù hợp với thực tiễn; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số, bảo đảm Ngày Pháp luật năm 2026 được triển khai thiết thực, hiệu quả và lan tỏa rộng khắp.