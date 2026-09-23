Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

(GLO)- Theo quy định hiện hành, người nước ngoài muốn điều khiển xe tại Việt Nam phải có giấy phép lái xe (GPLX) còn hiệu lực và phù hợp với loại phương tiện. Với người sử dụng GPLX quốc tế (IDP), đây không phải là giấy tờ có thể sử dụng độc lập mà phải đi kèm GPLX quốc gia phù hợp.

Cụ thể, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định GPLX có giá trị sử dụng tại Việt Nam gồm giấy phép do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; GPLX quốc tế cùng GPLX quốc gia phù hợp do quốc gia thành viên Công ước Viên năm 1968 cấp; hoặc GPLX của nước, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có điều ước, thỏa thuận quốc tế công nhận lẫn nhau.

Đối với du khách đến từ quốc gia là thành viên Công ước Viên năm 1968, khi lái xe tại Việt Nam, người điều khiển phải mang theo cả GPLX quốc tế (IDP) và GPLX quốc gia, trong đó giấy phép quốc gia phải phù hợp với hạng xe đang điều khiển và còn thời hạn.

Ảnh minh họa

IDP có thời hạn không quá 3 năm kể từ ngày cấp và phải phù hợp với thời hạn còn hiệu lực của GPLX quốc gia. Vì vậy, chỉ xuất trình IDP mà không có bằng lái xe quốc gia đi kèm là không đáp ứng quy định.

Từ ngày 1-1-2025, hệ thống hạng GPLX tại Việt Nam đã thay đổi. Theo quy định hiện hành, hạng A1 dành cho người điều khiển mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm³ hoặc công suất động cơ điện đến 11 kW; hạng A dành cho mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm³ hoặc công suất động cơ điện trên 11 kW và các loại xe thuộc hạng A1.

Đối với ô tô thông thường, hạng B của Việt Nam cho phép điều khiển ô tô chở người đến 8 chỗ, không kể chỗ của người lái; ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500 kg; đồng thời điều khiển các loại xe thuộc hạng B kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg.

Đáng lưu ý, GPLX hạng B số tự động chỉ cho phép điều khiển xe ô tô số tự động, bao gồm cả ô tô điện, theo điều kiện hạn chế ghi trên giấy phép.

Thông tư 108/2026/TT-BCA quy định người nước ngoài có nhu cầu lái xe tại Việt Nam nếu có GPLX quốc gia thì thực hiện thủ tục đổi sang GPLX tương ứng của Việt Nam; trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng điều ước quốc tế đó.

Đối với người nước ngoài cư trú, làm việc hoặc học tập tại Việt Nam, GPLX quốc gia còn thời hạn có thể được xét đổi sang GPLX tương ứng của Việt Nam khi có giấy tờ cư trú hoặc thị thực đáp ứng điều kiện quy định. Tuy nhiên, Thông tư 108/2026/TT-BCA cũng quy định không đổi GPLX quốc tế (IDP) sang GPLX Việt Nam.

Du khách không nên chỉ căn cứ vào việc cơ sở cho thuê xe đồng ý giao phương tiện để xác định mình đủ điều kiện lái xe. Người điều khiển phải có giấy phép hợp lệ, đúng hạng và còn thời hạn theo pháp luật Việt Nam. Khi tham gia giao thông, người lái xe cũng phải tuân thủ đầy đủ các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Việt Nam.

Với những trường hợp sử dụng xe đăng ký ở nước ngoài để đi vào Việt Nam, ngoài điều kiện về người lái còn có các quy định riêng đối với phương tiện và việc tổ chức cho xe cơ giới nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam.