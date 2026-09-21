6 người bị khởi tố vì livestream gây rối tại bệnh viện: Bài học về trách nhiệm trên không gian mạng

(GLO)- Từ thông tin sai lệch liên quan đến việc khám chữa bệnh, một nhóm người đã đến bệnh viện livestream, chửi bới, gây mất trật tự. Vụ việc dẫn đến 6 người bị khởi tố, gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự, liên quan đến vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ).

6 đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Công an Phú Thọ

6 người bị khởi tố gồm: Nguyễn Khắc Hồng (SN 1976), Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1979), Trần Thị Oanh (SN 1983), Đặng Văn Hinh (SN 1975), Trần Xuân Chiến (SN 1974) và Trần Thị Thảo (SN 1978). Những người này có quan hệ họ hàng với Nguyễn Thị Ngọc Ánh - người được xác định có liên quan đến nguồn thông tin dẫn đến vụ việc.

Trước đó, ngày 17-9, một nhóm người đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt để làm rõ thông tin liên quan đến việc khám chữa bệnh. Tại đây, ông Nguyễn Khắc Hồng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để livestream.

Nhóm người có hành vi chửi bới, gây mất an ninh, trật tự và đưa thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh viện, ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc bắt nguồn từ thông tin Nguyễn Thị Ngọc Ánh nói với người thân rằng bản thân đang mang thai. Ánh cho biết đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt khám và được thông báo thai bị dị tật, phải bỏ.

Tin vào thông tin này, người thân đưa Ánh đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra vào ngày 17-9. Kết quả xác định Ánh không mang thai. Qua làm việc, Ánh thừa nhận đã nói dối về việc mang thai.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục rà soát, hệ thống hóa hồ sơ và chứng cứ điện tử từ khoảng 700 tài khoản đã chia sẻ, bình luận về nội dung sự việc. Những trường hợp có liên quan sẽ được mời làm việc để xác định hành vi, mức độ vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Điều 318 Bộ luật Hình sự, người có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội có thể bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Trường hợp phạm tội thuộc các tình tiết định khung tăng nặng, mức phạt tù có thể từ 2-7 năm.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người sử dụng mạng xã hội về việc kiểm chứng thông tin trước khi livestream, đăng tải hoặc chia sẻ. Khi phát sinh tranh chấp, khiếu nại, người dân cần lựa chọn kênh phản ánh phù hợp, tránh xúc phạm danh dự, nhân phẩm, kích động đám đông hoặc gây mất trật tự tại cơ quan, tổ chức.

Việc sử dụng mạng xã hội cần gắn với ý thức tôn trọng pháp luật và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.