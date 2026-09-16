Ô tô Lexus lạng lách rồi dừng giữa cao tốc dẫn đến tai nạn liên hoàn

(GLO)- Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra khi chiếc Lexus LX600 dừng đột ngột, khiến xe VF 5 phía sau phải dừng lại theo, nhưng chiếc Transit 16 chỗ kế tiếp không phanh kịp.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 15-9, tại Km 201 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (qua xã Thường Tín, Hà Nội).

Cụ thể, vào thời điểm trên, cả 3 xe ô tô di chuyển trên cao tốc hướng Hà Nội - Ninh Bình, làn sát dải phân cách giữa.

Khi đến Km 201 thì xảy ra va chạm liên hoàn. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa, đường trơn, xe khách biển số 35H-126… đã tông từ phía sau vào 2 xe con đang dừng phía trước, gồm ô tô Lexus biển số 30L-268... do tài xế N.V.Đ. điều khiển và ô tô con mang biển số 29E-303... do tài xế C.T.N. cầm lái.

Chiếc Lexus dừng đột ngột giữa đường cao tốc dẫn tới tai nạn liên hoàn. Video: Dân trí

Qua xác minh từ dữ liệu camera hành trình, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc 3 xác định trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, xe Lexus có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe đột ngột trên đường cao tốc (tại làn đường sát dải phân cách giữa đường), cản trở xe con biển số 29E-303...

Tại hiện trường, cả 3 xe đều hư hỏng nặng. Ảnh: Cục CSGT

Hậu quả khiến 2 người bị thương, cả 3 phương tiện bị hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ.

Hiện chưa rõ lý do chiếc Lexus dừng đột ngột giữa đường. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra sự việc.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc 3 cho biết đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, phương tiện vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cho Công an xã Phú Xuyên, TP. Hà Nội thụ lý do có dấu hiệu phạm tội hình sự.