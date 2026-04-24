Tai nạn liên hoàn giữa nhiều ô tô tải, xe đầu kéo trên cầu Bồng Sơn

(GLO)- Chiều 24-4, lãnh đạo UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận vừa xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa nhiều ô tô tải, đầu kéo tại cầu Bồng Sơn trên quốc lộ 1 qua địa bàn phường. Rất may không có thiệt hại về người.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 24-4, tại đoạn giữa cầu Bồng Sơn bắc qua sông Lại Giang (thuộc địa phận phường Bồng Sơn).

Vụ tai nạn liên quan đến 2 ô tô tải và 2 xe đầu kéo khi các xe này di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam.

Va chạm liên hoàn giữa các ô tô tải, xe đầu kéo trên cầu Bồng Sơn. Ảnh: Hoài Anh

Thời điểm nhận tin báo, Công an phường Bồng Sơn phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông tại khu vực.

Vụ việc xảy ra giữa cầu với lượng phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 đông đúc nên gây ảnh hưởng giao thông nhiều giờ liền.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa các phương tiện liên quan vụ tai nạn ra khỏi cầu Bồng Sơn, đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến.

Các phương tiện va chạm nằm hàng dài trên cầu Bồng Sơn. Clip: Hoài Anh

Một nguồn tin cho biết, nguyên nhân có thể là do một phương tiện khi di chuyển qua cầu theo hướng Bắc - Nam đã xảy ra sự cố dừng trên cầu, dẫn đến tình huống va chạm liên hoàn của 4 phương tiện nói trên.