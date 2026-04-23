Gia Lai: Xe máy va chạm vào hông xe tải khiến 1 phụ nữ tử vong

(GLO)- Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 23-4, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Phú Vinh (xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.

Tại thời điểm trên, bà V.T.L. (SN 1966, trú tại thôn Phú Vinh) điều khiển xe máy BKS 81AS-051.xx lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Pleiku đi Chư Sê đã va chạm vào hông bên phải của xe tải BKS 82H-002.xx do anh Nguyễn Chí Tiến (SN 1996, trú tại xã Phù Cát) điều khiển cùng chiều. Vụ tai nạn khiến bà L. tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Duy Hải

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) cùng Công an xã Ia Tôr cử lực lượng bảo vệ hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ tai nạn.