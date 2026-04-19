Tai nạn nghiêm trọng trên đèo Chư Sê khiến 2 người thương vong

(GLO)- Chiều 19-4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thương vong xảy ra trên quốc lộ 25 đoạn qua đèo Chư Sê.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày tại Km 156+100 trên quốc lộ 25, đoạn qua thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai.

2 nạn nhân đã thương vong sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên đèo Chư Sê. Ảnh: Văn Cường

Thời điểm trên, anh Trần Văn Hòa (SN 1993, trú tại xã Phú Túc) điều khiển xe đầu kéo BKS 81A-559.xx lưu thông theo hướng từ xã Ia Hrú đến xã Phú Thiện.

Khi đến vị trí trên, xe đầu kéo va chạm với xe máy BKS 81S1-224.xx chưa xác định người điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Trên xe máy có ông S.N. (SN 1970) và anh R.W. (SN 1987) cùng trú tại xã Chư Pưh.

Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân bị thương, được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế Phú Thiện. Ông N. sau đó đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định do xe đầu kéo đi không đúng phần đường. Ảnh: Văn Cường

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) phối hợp cùng Công an xã Chư A Thai bảo vệ hiện trường, đảm bảo lưu thông trên đèo Chư Sê.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) và các đơn vị liên quan đang khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để xác minh làm rõ.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân gây ra tai nạn do xe đầu kéo đi không đúng phần đường.