Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Mải chụp ảnh, nữ du khách bị rơi xuống chân cầu Biển Hồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 7-4, tại khu vực cầu Biển Hồ (làng Tiêng 2, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn hy hữu khiến 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ cùng ngày, chị H. (ở xã Kon Gang) đến tham quan cầu Biển Hồ nằm trên tuyến đường hành lang kinh tế phía Đông tỉnh (đường tránh quốc lộ 19).

Du khách bị ngã do mải mê chụp ảnh và rơi xuống chân cầu Biển Hồ. Ảnh: Hoàng Chung

Lúc này, chị H. mải mê chụp ảnh và livestream nên sơ suất, không may bị ngã xuống hố dưới chân cầu. Đây là khoảng trống nằm ở giữa 2 làn đường của cầu Biển Hồ có độ cao khoảng 2,5 m.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Công an xã Biển Hồ đã cùng người dân hỗ trợ đưa chị H. đi cấp cứu. Bước đầu nhận định nạn nhân tỉnh táo, bị vết thương ở phần hông do cú ngã từ trên cao.

Cầu Biển Hồ có thiết kế dài hơn 105 m, rộng 31 m, là địa điểm được nhiều du khách đến tham quan, nhất là vào buổi tối. Tuy nhiên, theo lực lượng chức năng, khu vực này vẫn đang trong quá trình thi công, du khách cần cẩn trọng, chú ý quan sát để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

