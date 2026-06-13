Thiếu vốn, dự án đường Hà Huy Tập thi công ì ạch

(GLO)- Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hà Huy Tập được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, do thiếu vốn nên việc thi công dự án ì ạch, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Sau những cơn mưa đầu mùa, nhiều vị trí trên tuyến đường Hà Huy Tập xuất hiện bùn đất, nước đọng khiến mặt đường trơn trượt. Nhiều hạng mục của Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường này chưa hoàn thiện, vật liệu xây dựng và ống cống thoát nước được tập kết dọc tuyến, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Sau cơn mưa, nhiều đoạn trên đường Hà Huy Tập xuất hiện bùn đất, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông. Ảnh: L.N

Sinh sống tại khu vực đường Hà Huy Tập từ năm 1976, ông Mai Đạm Tiên (tổ 5, phường Thống Nhất) cho biết, trước đây, tuyến đường chỉ rộng khoảng 3,5 m.

Khi nhà nước đầu tư nâng cấp, mở rộng đường, bà con rất vui. Tuy nhiên, điều khiến người dân băn khoăn là tiến độ thi công rất ì ạch. “Công trình kéo dài quá lâu nên mỗi khi nắng thì bụi mù mịt, mưa thì lầy lội như bãi sình, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, việc buôn bán và đi lại của người dân” - ông Tiên nói.

Cùng tâm trạng, bà Huỳnh Thị Minh (tổ 5) chia sẻ, khi triển khai dự án, gia đình bà cùng nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ hàng rào, cổng ngõ và bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công. “Người dân mong muốn đơn vị thi công có giải pháp xử lý tạm thời mặt đường, hạn chế bụi bẩn và bảo đảm ATGT trong thời gian chờ hoàn thiện công trình” - bà Minh nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hà Huy Tập được UBND TP Pleiku (cũ) phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 4110/QĐ-UBND ngày 13-12-2024 với tổng mức đầu tư 41,6 tỷ đồng. Dự án có chiều dài khoảng 1,96 km, mặt đường rộng 11 m, vỉa hè mỗi bên rộng 4,5 m, được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2027 nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị khu vực. Được khởi công từ tháng 8.2025, dự án dự kiến hoàn thành trong tháng 6.2026.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Đại Trí - Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thống Nhất - cho biết, đến nay, dự án đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật; hệ thống thoát nước đạt khoảng 99% khối lượng.

Theo ông Trí, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu nguồn vốn khi dự án còn thiếu khoảng 26,5 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện. Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng tăng cao, nguồn cung không ổn định cùng ảnh hưởng của thời tiết mùa mưa cũng tác động đến tiến độ thi công.

“Địa phương đã làm việc với các sở, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn. Đồng thời, yêu cầu đơn vị thi công xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng tuần, tăng cường nhân lực, phương tiện thi công. Chủ đầu tư và đơn vị giám sát sẽ thường xuyên kiểm tra hiện trường để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh cũng như đảm bảo an toàn trên tuyến. Đồng thời, phấn đấu khoảng 2 - 3 tháng tới sẽ hoàn thành công trình phục vụ nhu cầu đi lại của người dân” - ông Trí cho biết.