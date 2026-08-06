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Xe máy va chạm hộ lan trên quốc lộ 19 khiến thanh niên tử vong

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Đêm 5-8, trên đoạn quốc lộ 19 qua địa bàn xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến thanh niên đi xe máy tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 5-8, tại Km 11+350 quốc lộ 19 qua thôn Huỳnh Mai (xã Tuy Phước).

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Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Trí

Nạn nhân là anh Nguyễn Tấn D. (SN 1998, trú tổ dân phố Thanh Thuận, phường An Nhơn Đông).

Thời điểm xảy ra tai nạn, anh D. điều khiển xe máy biển số 77F1-059xx di chuyển trên quốc lộ 19 theo hướng Quy Nhơn - An Nhơn, khi đến đoạn đường trên thì va quẹt hộ lan. Va chạm mạnh khiến nạn nhân văng ra lề đường quốc lộ, tử vong tại chỗ.

Ngay sau vụ tai nạn, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai và cơ quan chức năng xác minh, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Rạng sáng cùng ngày, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân được Đội SOS 115 - Bình Định đưa về nhà để gia đình lo hậu sự.

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