16 năm khổ sở vì quy hoạch “treo”

(GLO)- Quy hoạch chậm triển khai khiến 12 hộ dân tại hẻm 977/9 Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) gặp nhiều khó khăn. Người dân mong cơ quan chức năng sớm rà soát, có hướng xử lý dứt điểm để ổn định cuộc sống.

Gửi đơn đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, bà Trần Thị Thu Thủy (tổ dân phố 17, phường Quy Nhơn) phản ánh: Nhiều năm qua, 12 hộ dân tại hẻm 977/9 Trần Hưng Đạo phải sống trong cảnh thấp thỏm vì khu vực nằm trong diện quy hoạch nhưng dự án không được triển khai.

Theo bà Thủy, từ năm 2010, UBND TP Quy Nhơn (cũ) đã lập quy hoạch mở rộng hẻm 977/9 Trần Hưng Đạo để kết nối với đường 1 Tháng 5. Theo quy hoạch, 12 hộ dân tại đây thuộc diện bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, đến nay đã 16 năm trôi qua, dự án vẫn chưa được triển khai, khiến cuộc sống của các hộ dân rơi vào cảnh “đi không được, ở không yên”.

“Suốt 16 năm qua, tài sản của các hộ dân gần như bị “đóng băng”. Nhiều căn nhà đã xuống cấp nhưng không thể sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng mới vì nằm trong vùng quy hoạch” - bà Thủy bức xúc.

Các hộ dân tại hẻm 977/9 Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn) gặp nhiều khó khăn do quy hoạch kéo dài nhiều năm chưa được triển khai. Ảnh: C.L

Không chỉ ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt, quy hoạch “treo” còn gây ra nhiều hệ lụy về kinh tế. Theo phản ánh của người dân, việc cấp mới hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất gặp nhiều trở ngại.

Điều này cũng khiến nhiều hộ không thể thế chấp vay vốn ngân hàng để đầu tư sản xuất, kinh doanh hoặc đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của gia đình.

“Chúng tôi không biết quy hoạch này còn được thực hiện hay không. Nếu còn thì đề nghị sớm triển khai; nếu không còn phù hợp thì cần hủy bỏ để người dân được sửa chữa nhà cửa, thực hiện đầy đủ các quyền về đất đai và ổn định cuộc sống” - ông Phan Văn Cường kiến nghị.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện UBND phường Quy Nhơn cho biết: Thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền khảo sát thực tế khu vực hẻm 977/9 Trần Hưng Đạo để đánh giá sự cần thiết của quy hoạch.

Trên cơ sở đó, địa phương sẽ tham mưu, đề xuất hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Thực tế cho thấy, tình trạng quy hoạch đã được công bố nhưng chậm hoặc không triển khai trong thời gian dài đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người sử dụng đất.

Không chỉ giá trị tài sản bị giảm sút, nhà cửa xuống cấp không được sửa chữa, người dân còn phải sống trong tâm trạng chờ đợi, bất an suốt nhiều năm.

Sau 16 năm chờ đợi, mong muốn lớn nhất của 12 hộ dân lúc này là các cơ quan chức năng sớm rà soát, công bố rõ định hướng xử lý quy hoạch để chấm dứt tình trạng “treo” kéo dài.

Chỉ khi có câu trả lời dứt khoát, người dân mới có thể yên tâm ổn định cuộc sống và thực hiện đầy đủ các quyền hợp pháp đối với tài sản của mình.