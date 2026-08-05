Hội Chữ thập đỏ Gia Lai trao quà cho nạn nhân chất độc da cam và hỗ trợ bệnh nhân khó khăn

(GLO)- Nhân Tháng hành động Vì Nạn nhân chất độc da cam, ngày 5-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đến thăm hỏi, động viên và trao quà các hộ là nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã Phù Cát.

Ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Gia Lai trao quà đến gia đình nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Quỳnh Ngân

Theo đó, đại diện đoàn công tác, ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã trao quà đến 2 hộ nạn nhân chất độc da cam ở xã Phù Cát gồm: Bà Huỳnh Thị Cúc (SN 1967) và bà Nguyễn Ngọc Yến (SN 2014). Mỗi hộ được nhận phần quà 1 triệu đồng tiền mặt.

Dịp này, Tỉnh hội cũng trao số tiền 6.270.000 đồng cho anh Phạm Văn Lượng (phường An Nhơn Đông) thông qua tài khoản 2077.

Anh Lượng từng tốt nghiệp đại học ngành cơ khí Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tháng 4-2025, anh Lượng phát hiện bị nhiễm trùng huyết, dẫn đến suy giảm miễn dịch và nhiều biến chứng nghiêm trọng. Hiện anh đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 175 (TP. Hồ Chí Minh), chi phí điều trị hết sức tốn kém khiến gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ.

Ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Gia Lai trao tiền hỗ trợ đến gia đình anh Lượng. Ảnh: Quỳnh Ngân

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Lượng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát động chiến dịch quyên góp hỗ trợ anh Lượng qua tài khoản 2077 và kịp thời trao số tiền quyên góp được đến gia đình có thêm điều kiện chữa trị cho anh.