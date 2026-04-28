Tặng quà nạn nhân chất độc da cam ở Canh Liên, Vĩnh Sơn

(GLO)- Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), trong ngày 25 và 27-4, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai tổ chức thăm, tặng quà nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.

Theo đó, chương trình trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng, tổng kinh phí 80 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người hoạt động kháng chiến và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn Làng K6, Làng Kon Trú (xã Vĩnh Sơn) và Làng Kà Nâu và Làng Cát (xã Canh Liên). Hoạt động có sự hỗ trợ của Hội thiện nguyện Từ Bi.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng quà nạn nhân da cam Làng Kà Nâu, xã Canh Liên. Ảnh: ĐVCC

Thông qua hoạt động, Hội góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, chăm lo đời sống cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn.