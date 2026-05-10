Cần xử lý dứt điểm đơn tố cáo hành vi phá rừng phòng hộ núi Bà

(GLO)- Người dân phản ánh, ngày 12-3-2026, 6 cá nhân có hành vi phá rừng phòng hộ trên địa bàn xã Xuân An, trong đó có một người đàn ông thường được gọi là “ông Dư”.

Hàng chục cây keo tại khu vực rừng phòng hộ núi Bà (thuộc địa bàn xã Xuân An) bị chặt hạ trái phép. Ảnh: ĐVCC

Theo đơn phản ánh của người dân, nhóm người này đã chặt hạ, cắt khúc gỗ keo dọc tuyến đường từ khu vực Đá Trải đến khu vực Sơn Rái trên núi Bà, thuộc địa bàn xã Xuân An. Các khúc gỗ có đường kính từ 10 - 35 cm, dài từ 0,5 - 1,5 m, được tập kết ven đường để vận chuyển đi tiêu thụ. Điều đáng nói, khu vực xảy ra vụ việc thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Cát nhưng không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Ngoài ra, nội dung đơn cũng tố cáo: Khoảng 4 năm trước, "ông Dư" từng phá rừng, lấn chiếm đất rừng phòng hộ trên núi Bà với diện tích hàng nghìn mét vuông để trồng bạch đàn. Dù người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng đến nay, vụ việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Đơn phản ánh cũng đề cập đến tính minh bạch, khách quan trong công tác quản lý, bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Cát và Hạt Kiểm lâm khu vực Phù Cát; đồng thời đặt nghi vấn có dấu hiệu “bảo kê” cho các hành vi phá rừng.

Chiều 7-5, trao đổi với phóng viên, ông Hồ Đăng Bình - quyền Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Cát xác nhận: Tại khu vực rừng phòng hộ trên núi Bà (xã Xuân An) có xảy ra tình trạng cưa hạ cây keo như đơn phản ánh.

Theo ông Bình, ngày 23-4, sau khi nhận được phản ánh của người dân, đơn vị đã cử cán bộ đến hiện trường kiểm tra. Qua kiểm tra, tại khoảnh 1, tiểu khu 253 (rừng phòng hộ xã Xuân An) phát hiện hơn 30 cây keo bị đốn hạ tại nhiều vị trí khác nhau. Những cây này đã gần 20 năm tuổi, phần lớn số gỗ đã bị vận chuyển khỏi hiện trường, số còn lại nằm rải rác trong rừng. Đến nay, đơn vị vẫn chưa xác định được đối tượng thực hiện cũng như khối lượng gỗ bị khai thác trái phép.

Ông Bình cho biết: Số cây keo bị chặt hạ do người dân tự trồng dọc tuyến đường vận chuyển gỗ, trong đó, nhiều cây bị ngã đổ sau cơn bão số 13 năm 2025. Theo quy định, việc khai thác phải thực hiện đầy đủ thủ tục và dưới sự giám sát của chủ rừng, cơ quan chức năng. Trong vụ việc này, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Cát đã không kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm và hiện đang phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương xác minh, làm rõ vụ việc.

Đáng chú ý, liên quan đến đối tượng bị tố cáo về hành vi phá rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Cát cho biết người này là ông T.V.S. (trú tại xã Xuân An), hiện là nhân viên hợp đồng của đơn vị, được giao nhiệm vụ bảo vệ rừng tại chính khu vực xảy ra khai thác trái phép.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Phù Cát - cho hay: Đến ngày 7-5, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Cát vẫn chưa thông báo vụ việc cho lực lượng kiểm lâm. Thời gian tới, Hạt Kiểm lâm sẽ phối hợp với chủ rừng xác minh, làm rõ vụ việc trên tinh thần vi phạm đến đâu xử lý đến đó. Đối với một số nội dung tố cáo liên quan đến ông T.V.S. và tác phong làm việc của lực lượng kiểm lâm, đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh nếu phát hiện sai phạm.

Liên quan vụ việc, ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - cho biết: Sở sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ các nội dung tố cáo và xử lý theo đúng quy định.