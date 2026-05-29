Gia Lai: Vây bắt thành công 2 con khỉ đi lạc về chăm sóc

(GLO)- Khoảng 20 giờ ngày 28-5, anh Dương Thanh Tuấn (ở làng Chuet 2, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) phát hiện một con khỉ đi lạc trên đường Nguyễn Chí Thanh, nên báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm khu vực Đak Đoa phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai) cử lực lượng đến vây bắt con khỉ, cứu hộ thành công đưa về Hạt chăm sóc.

Hạt Kiểm lâm khu vực Đak Đoa đang chăm sóc 2 con khỉ đi lạc, chuẩn bị giao Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật chăm sóc, nuôi dưỡng thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: N.D

Trước đó, người dân phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) cũng phát hiện một con khỉ đi lạc có biểu hiện gây nguy hiểm. Nhận được tin báo, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 và Hạt Kiểm lâm khu vực Đak Đoa vây bắt đưa về chăm sóc.

2 con khỉ này sẽ được đưa về Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) để chăm sóc, nuôi dưỡng phục hồi sức khỏe, chờ thả về môi trường tự nhiên.

Thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã viết đơn tự nguyện giao nộp hoặc báo cơ quan chức năng cứu hộ thành công nhiều cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm cho cơ quan chuyên môn bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng tốt hơn.

