Bất an vì xe chở vật liệu lưu thông trên đường dân sinh

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) bày tỏ sự lo lắng khi xe đầu kéo, xe ben tải trọng lớn liên tục lưu thông trên tuyến đường dân sinh để vận chuyển vật liệu phục vụ các dự án chăn nuôi.

Việc phương tiện tải trọng lớn hoạt động với tần suất cao không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn khiến người dân lo ngại hạ tầng giao thông xuống cấp.

Theo ghi nhận, tuyến đường dân sinh rộng khoảng 6 m, là trục giao thông chính kết nối các thôn Thiên An, Phú Hà, Phú Vinh và làng Kuăi (xã Ia Le) ra QL 14. Hằng ngày, lượng người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này khá đông, nhất là vào các khung giờ học sinh đến trường, tan học.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều xe đầu kéo, xe ben chở vật liệu xây dựng liên tục lưu thông trên tuyến đường này. Có những ngày, phương tiện hoạt động cả ngày lẫn đêm, phát ra tiếng ồn lớn, nhất là vào buổi trưa, chiều tối và ban đêm.

Các phương tiện này chủ yếu chở vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án chăn nuôi của Công ty TNHH Bình Minh Phát Hai Gia Lai (phường Pleiku).

Ông Nguyễn Viết Bình - Trưởng thôn Thiên An - cho biết: “Người dân không phản đối DN đầu tư các dự án. Tuy nhiên, xe tải lớn chạy nhiều vào giờ học sinh đi học, tan trường nên rất nguy hiểm vì đường hẹp, lượng người lưu thông đông.

Bên cạnh đó, trên tuyến đường hiện đã cắm biển hạn chế xe tải trọng s10 tấn nhưng nhiều xe tải trọng từ 20-30 tấn, thậm chí lớn hơn vẫn lưu thông thường xuyên khiến người dân băn khoăn về công tác kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng”.

Dù đã cam kết chỉ hoạt động từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau nhưng các xe ben chở vật liệu xây dựng vẫn lưu thông trên đường dân sinh tại thôn Thiên An lúc 10 giờ 36 phút ngày 19-5. Ảnh: L.N

Theo ông Bình, trước phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã làm việc với doanh nghiệp và đại diện các thôn để tìm hướng xử lý. Theo đó, tại Thông báo số 98/TB-VP ngày 13-5-2026 của UBND xã Ia Le nêu rõ, sau khi tổ chức làm việc với Công ty TNHH Bình Minh Phát Hai Gia Lai, địa phương yêu cầu doanh nghiệp này làm việc với đơn vị vận chuyển để bảo đảm tải trọng phương tiện không vượt quá 10 tấn; đồng thời, chỉ được vận chuyển vật tư trong khung giờ từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và học sinh. Công ty cũng cam kết chịu trách nhiệm sửa chữa nếu việc vận chuyển vật liệu gây hư hỏng hạ tầng giao thông.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Công Trình - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Le - cho biết: Xã yêu cầu doanh nghiệp chỉ đạo các tài xế chấp hành đúng quy định về tải trọng và lưu thông theo biển báo đã cắm trên tuyến đường. Đồng thời, xã giao lực lượng Công an kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của các đơn vị vận chuyển, trường hợp tiếp tục vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

Lãnh đạo UBND xã Ia Le cho biết thêm, tại khu vực người dân phản ánh hiện có 3 dự án chăn nuôi đang triển khai xây dựng, trong đó, 2 dự án phải hoàn thành trong quý III/2026. Vì vậy, các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công trong mùa khô.

“Quan điểm của địa phương là tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dự án để thúc đẩy phát triển KT-XH, giải quyết việc làm cho người dân. Tuy nhiên, việc vận chuyển vật liệu phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống người dân” - ông Trình nhấn mạnh.

Dù chính quyền xã Ia Le đã yêu cầu việc vận chuyển vật liệu chỉ thực hiện từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, song theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 10 giờ ngày 19-5 vẫn có xe tải hoạt động trên tuyến đường này. Trước thực tế đó, lãnh đạo UBND xã Ia Le cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh nếu các đơn vị không chấp hành đúng cam kết.

Người dân mong muốn cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra tải trọng phương tiện, giám sát chặt việc thực hiện cam kết của doanh nghiệp; đồng thời xử lý nghiêm tình trạng xe quá tải lưu thông trên đường dân sinh.