Xử lý tình trạng xe chở vật liệu gây bụi bặm ở phường An Phú

(GLO)- Sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, lực lượng Công an đã vào cuộc xử lý tình trạng xe chở vật liệu xây dựng gây bụi bặm trên đường Hàm Nghi (phường An Phú).

Trước đó, ngày 13-4, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã đăng tải bài viết “Phường An Phú: Người dân khốn khổ vì sống chung với bụi đường” phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường trên đường Hàm Nghi. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là việc xe chở đất, đá qua lại trên đoạn đường đã xuống cấp.

Lực lượng CSGT bố trí nhiều tổ tuần tra kiểm soát thường xuyên trên đường Hàm Nghi để xử lý tình trạng bụi đường. Ảnh: Phạm Tình

Sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 đã phối hợp cùng Công an phường An Phú triển khai nhiều biện pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường.

Theo Trung tá Nguyễn Minh Tuấn - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, qua khảo sát, tuyến đường Hàm Nghi dài 1,6 km, bề rộng mặt đường 5 m, nối từ đường Lê Duẩn qua Lý Thường Kiệt vào khu vực mỏ đá thuộc làng Mơ Nú (phường An Phú) đã xuống cấp trầm trọng trong thời gian dài.

Do đường xuống cấp, nhiều ổ gà, bong tróc lớp nhựa nên khi các phương tiện lưu thông dễ gây ra bụi bẩn như phóng viên phản ánh.

Dọc tuyến có khoảng 50 hộ dân với 200 nhân khẩu sinh sống. Trên tuyến đường không có biển cấm tải trọng đối với xe cơ giới giao thông đường bộ. Các phương tiện lưu thông trên tuyến chủ yếu thuộc quản lý của Công ty cổ phần Khoáng sản THL.

“Qua theo dõi, hầu hết các phương tiện đều chấp hành nghiêm pháp luật giao thông đường bộ, không có tình trạng chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng. Hiện tại, Công ty đang tiến hành san lấp mặt bằng bên trong mỏ nên lưu lượng phương tiện chở vật liệu xây dựng trên tuyến có tăng để phục vụ mục đích cải tạo bãi, mỏ vật liệu. Từ đó kéo theo tình trạng bụi đường ảnh hưởng dân sinh” - Trung tá Tuấn cho hay.

Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp cùng Công an phường An Phú kiểm tra các xe tải lưu thông trên đường Hàm Nghi. Ảnh: Phạm Tình

Trước tình hình trên, lực lượng Công an đã mời các chủ doanh nghiệp lên làm việc. Tại đây cho chủ doanh nghiệp và các lái xe thuộc Công ty cổ phần khoáng sản THL ký cam kết chấp hành pháp luật giao thông đường bộ, không chở hàng quá khổ, quá tải, đi vào đường cấm, chở hàng rời có bạt che đậy kín, không để rơi vãi...

Bên cạnh đó, hằng ngày sau khi vận chuyển vật liệu xây dựng, khai thác đá, chủ doanh nghiệp phải bố trí các xe chở nước làm nhiệm vụ tưới đường nhằm giảm khói, bụi, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ông Nguyễn Văn Công - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Phúc Anh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi có một số xe tải chở đất để san lấp mặt bằng cho mỏ đá. Thời gian tới, ngoài việc yêu cầu các tài xế tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, Công ty cũng nhắc nhở tài xế khi đi vào đường Hàm Nghi cần giảm tốc độ để giảm thiểu bụi đường và an toàn cho người dân. Chúng tôi cũng thường xuyên sử dụng xe bồn tưới nước sau khi vận chuyển vật liệu nhằm bảo vệ môi trường”.

Được biết, để xử lý nghiêm tình trạng trên, Đội CSGT đường bộ số 2 đã bố trí 5 tổ công tác thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng trên địa bàn phụ trách, trong đó có tuyến đường Hàm Nghi.