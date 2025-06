Nhóm đối tượng uy hiếp Cảnh sát Giao thông, bảo kê xe quá khổ, quá tải lãnh án

7 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Đào Thanh Linh (SN 1983), Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, cùng trú tại xã Tân An, huyện Đak Pơ), Nguyễn Hồng Phúc (SN 1988, trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa), Lê Khắc Vũ (SN 1978, trú tại xã Thành An, thị xã An Khê), Võ Minh Cảnh (SN 1983, trú tại phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa), Nguyễn Minh Đức (SN 1982, trú tại xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa), Nguyễn Minh Thương (SN 1988, trú tại xã Cư An, huyện Đak Pơ).

Nhóm bị cáo đã phải lãnh án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Văn Ngọc

Quá trình điều tra xác định: Từ năm 2018, Linh kinh doanh vận tải chở hàng mía, mì từ các huyện Đak Pơ, Kbang, Kông Chro, thị xã Ayun Pa… đến nhà máy trên địa bàn tỉnh.

Vì hoạt động kinh doanh xe tải chở mì, mía thường vi phạm quá khổ, quá tải và bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử phạt nên Linh đã đến xin các cán bộ CSGT trực chốt kiểm soát, trạm tuần tra cho xe qua mà không xử .

Từ đó, Linh có quen biết với một số cán bộ CSGT và biết được quá trình tuần tra, kiểm soát của một số cán bộ thực hiện sai quy trình công tác. Khi không xin được cho xe "thông chốt" thì Linh nhờ Cảnh bí mật ghi âm, ghi hình lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Các video clip này được Linh dùng để gây áp lực buộc một số cán bộ CSGT để cho các xe tải của Linh qua chốt kiểm soát. Nếu không được thì Linh sẽ gửi các video clip này đến cơ quan Thanh tra ngành Công an để xử lý cán bộ CSGT đó.

Sau đó, đối tượng thấy có nhiều tài xế xe tải chở mía, mì quá khổ, quá tải có nhu cầu "thông chốt" nên Linh đã đưa ra thông tin gian dối về việc mình quen biết với nhiều cán bộ Công an tỉnh Gia Lai có thể "lo" được.

Từ năm 2021 đến tháng 2-2023, do tin tưởng vào thông tin do Linh đưa ra là thật nên nhiều tài xế xe tải đã đến liên hệ đưa tiền để nhờ Linh lo cho xe tải chở hàng quá khổ, quá tải của họ qua các chốt kiểm soát. Linh đã trực tiếp hoặc thông qua Lệ, Thương, Cảnh, Đức, Phúc và Vũ nhận tiền của các tài xế xe tải bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt số tiền của các tài xế xe tải này.

Tùy theo quãng đường mà chủ xe phải di chuyển, Linh cùng đồng bọn đưa ra các mức giá “bảo kê” khác nhau như 24 triệu đồng/mùa vụ nông sản, 30 triệu đồng/6 tháng, 55 triệu đồng/năm, 80 triệu đồng/mùa… Hầu hết các tài xế đều qua chốt CSGT trót lọt trong vài chuyến đầu tiên nhưng sau đó vẫn bị xử phạt nên đã tố cáo Linh cùng đồng bọn.

Quá trình điều tra có 33 cá nhân tố giác nhóm của Linh có hành vi đưa ra thông tin gian dối nhận tiền để “bảo kê” với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra chứng minh được Linh đã lừa các bị hại với số tiền 613 triệu đồng. Riêng cá nhân đối tượng Vũ đã lừa của 2 cá nhân với thủ đoạn tương tự số tiền 68 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Linh và Lệ khai đã đưa tiền cho một số cán bộ Công an song không đưa ra được chứng cứ để chứng minh việc này, cơ quan điều tra tiến hành đối chất nhưng không có kết quả nên không có căn cứ chứng minh.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Linh 15 năm tù, Lệ 10 năm tù, Thương và Phúc cùng 3 năm 6 tháng tù, Vũ và Cảnh cùng 3 năm tù, Đức 2 năm 6 tháng tù.