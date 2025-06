(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP. Đà Nẵng cho biết, gần đây trên địa bàn xuất hiện thủ đoạn mượn danh việc sắp xếp vị trí việc làm sau sáp nhập để lừa đảo.

Người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới tinh vi này. Ảnh nguồn cadn.com.vn

Theo PA05, trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính thì xuất hiện chiêu lừa đảo nhắm vào người thân của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Tội phạm gọi điện đến, giới thiệu là cán bộ tổ chức, lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị đang thực hiện việc bố trí, sắp xếp vị trí công tác theo nguyện vọng của từng cá nhân. Kẻ lừa đảo sau đó đề nghị chuyển tiền, hứa sẽ “hỗ trợ người nhà” được bố trí vào vị trí phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Ngoài ra, chúng còn gửi các đường link yêu cầu nạn nhân “xác nhận thông tin”. Trên thực tế, các đường link này chứa mã độc, cho phép hacker chiếm đoạt dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu và các thông tin quan trọng khác.

Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin tưởng các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung bất thường, nhất là những yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân, mã OTP, mật khẩu ngân hàng... dưới bất kỳ hình thức nào; không nhấn vào các đường link lạ do người không quen biết gửi qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.